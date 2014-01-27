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Удинезе
Рома
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
10 февраля, 00:53
0
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
Леау прокомментировал инцидент с расистскими выкриками в адрес Меньяна
29 января, 12:54
1
Серия А. Миранчук забил победный гол в матче «Аталанта» – «Удинезе» (2:0)
27 января, 19:00
14
Обзор матча «Аталанта» – «Удинезе» голы и лучшие моменты (Видео)
27 января, 18:54
0
Миранчук забил «Удинезе»
27 января, 17:39
0
«Аталанта» – «Удинезе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:55
0
Аленичев прокомментировал увольнение Моуринью из «Ромы»
10 февраля, 00:53
0
Саудовские инвесторы готовы потратить 900 миллионов на покупку топ-клуба Серии А
9 февраля, 19:40
1
«Рома» – «Интер»: прогноз на матч 24 тура Серии А, 10 февраля
9 февраля, 18:44
0
Азмун определил лучшую команду в карьере – она из РПЛ
8 февраля, 22:38
5
Моуринью не считает предателями только трех игроков «Ромы»
7 февраля, 15:15
1
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Последние матчи
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Удинезе
Рома
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
0 : 0
03.02.2024
Монца
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
2 : 0
27.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 3
20.01.2024
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 2
14.01.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1 : 2
07.01.2024
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Рома
4 : 0
05.02.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 22 тур
Салернитана
1 : 2
29.01.2024
Рома
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
2 : 1
20.01.2024
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 1
14.01.2024
Рома
Италия. Кубок, 1/4 финала
Лацио
1 : 0
10.01.2024
Рома

Удинезе - Рома - 14 апреля 2024

Удинезе
14.04.2024, воскресенье, 00:00
Италия. Серия А, 32 тур
- : -
Не начался
Рома
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Удинезе - Рома
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Италия. Серия А
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Будущие
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
- : -
10.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
- : -
10.02.2024
Интер
Италия. Серия А, 24 тур
Сассуоло
- : -
10.02.2024
Торино
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
- : -
11.02.2024
Фрозиноне
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
- : -
11.02.2024
Лечче
Италия. Серия А, 24 тур
Монца
- : -
11.02.2024
Верона
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
- : -
11.02.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
- : -
11.02.2024
Наполи
Россия
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