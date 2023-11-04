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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 04 ноября 2023
Аталанта
04.11.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Интер
61'
Д. Скамакка
40'
Х. Чалханоглу (П)
57'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Интер
Вторая желтая
Р. Толой
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
86'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
86'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Р. Толой
85'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Т. Коопмейнерс
80'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
А. Лукман
80'
70'
Замена
К. Аугусто
️️️️
Ф. Димарко
70'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Скальвини
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Скамакка
Пас отдал
А. Лукман
61'
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
55'
Замена
М. Пашалич
️️️️
С. Колашинац
55'
40'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
С. Колашинац
35'
33'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Б. Павар
Желтая карточка
М. де Рон
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
42
Скальвини
19
Джимсити
13
Руджери
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
13
Эдерсон
11
Лукман
9
Скамакка
4-4-2
1
Зоммер
28
Павар
6
де Врей
15
Ачерби
32
Димарко
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Тюрам
42
Скальвини
2
Толой
2
Толой
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
23
Колашинац
8
Пашалич
8
Пашалич
23
Колашинац
11
Лукман
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
11
Лукман
8
Коопмейнерс
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Коопмейнерс
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
28
Павар
36
Дармиан
36
Дармиан
28
Павар
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Аталанта
Интер
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Интер
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Атлети Адзурри
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