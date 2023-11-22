«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля

«Ренн» – «Монпелье»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 3 февраля

«Монпелье» – «Лилль»: прогноз на матч 19 тура Лиги 1, 28 января

Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»