ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
ПСЖ – «Лилль»: прогноз на матч французской Лиги 1, 10 февраля
Мбаппе поставил новое условие «Реалу»
Во Франции уточнили степень серьезности травмы Мбаппе
Букмекеры спрогнозировали следующий клуб Мбаппе – это не «Реал»
Определился первый игрок, добравшийся до отметки в 30 голов в этом сезоне
«Лилль» – «Клермон»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Франции, 4 февраля
Агент Николсона ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»
Агент: «Николсон – великий игрок»
Агент Николсона рассказал, вернется ли нападающий в «Спартак»
Вратарь «Клермона», потерявший сознание от взрыва петарды на поле, прокомментировал инцидент