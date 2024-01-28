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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Нант
Реймс - Нант: обзор матча 28 января 2024
Реймс
28.01.2024, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Нант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Нант
90'
+1
Желтая карточка
М. Сиссоко
90'
+1
Замена
H. Boutsingkham
️️️️
Ф. Мойе
87'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Замена
А. Боянг
️️️️
Р. Хадра
84'
Желтая карточка
М. Манетси
81'
81'
Замена
A. Mahamoud
️️️️
Т. Кадевере
73'
Пенальти не реализован!
Т. Кадевере
Желтая карточка
Т. Куду
72'
Замена
Т. Куду
️️️️
Т. Фоке
68'
Замена
М. Диахон
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
60'
Замена
М. Манетси
️️️️
А. Салама
60'
Желтая карточка
Т. Фоке
58'
46'
Замена
К. Бамба
️️️️
М. Коко
39'
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Э. Джемерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Тедди Теума
(К)
ЦП
72
Амаду Коне
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
7
Теренс Куду
ЦЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
67
Мамаду Диахон
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
48
Самуэль Кеберле
АП
9
Адама Боянг
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
14
Hugo Boutsingkham
ЦЗ
46
Enzo Mongo
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
54
Adel Mahamoud
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Диуф
28
де Смет
2
Окуму
12
Агбаду
3
Уилсон-Эсбранд
25
Фоке
10
Теума
72
Коне
9
Дарами
19
Салама
30
Хадра
3-1-3-2-1
40
Лафон
98
Амьен-Аду
93
Дюверн
5
Джемерт
4
Чиривелья
44
Зулиани
17
Сиссоко
8
Аугусто
97
Коко
91
Мойе
9
Кадевере
25
Фоке
7
Куду
7
Куду
25
Фоке
19
Салама
5
Манетси
5
Манетси
19
Салама
3
Уилсон-Эсбранд
67
Диахон
67
Диахон
3
Уилсон-Эсбранд
30
Хадра
9
Боянг
9
Боянг
30
Хадра
91
Мойе
14
14
91
Мойе
5
Джемерт
5
Паллуа
5
Паллуа
5
Джемерт
97
Коко
17
Бамба
17
Бамба
97
Коко
9
Кадевере
54
54
9
Кадевере
Остались в запасе
Реймс
Нант
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
40
Реми Дескамп
ВР
46
Enzo Mongo
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
27
Fallou Fall
ЦЗ
36
Killian Prouchet
ЦЗ
19
Ноа Санги
ЦЗ
48
Самуэль Кеберле
АП
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
46
Enzo Mongo
ЦЗ
25
Ламин Диак
ОП
17
Демен Табибу
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Реймс - Нант
3
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
8
16
Офсайды
2
0
Количество передач
445
464
Сейвы
5
1
Точность передач %
83
82
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.2
1.25
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Огюст Делоне
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