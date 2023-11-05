Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Реймс
Нант - Реймс: обзор матча 05 ноября 2023
Нант
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 11 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
75'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нант - Реймс
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
90'
+5
Замена
Д. Хаджам
️️️️
К. Мерлен
84'
Замена
К. Бамба
️️️️
Э. Джемерт
84'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
М. Коко
77'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Адсон
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ито
Пас отдал
М. Дарами
73'
Замена
М. Дарами
️️️️
А. Матусива
73'
Замена
Т. де Смет
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
71'
Желтая карточка
М. Буси
Замена
М. Аблин
️️️️
М. Мохамед
66'
66'
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
66'
Замена
У. Диаките
️️️️
А. Салама
53'
Желтая карточка
Т. Фоке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
(К)
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
28
Адсон
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
(К)
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
19
Амин Салама
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
3
Джауэн Хаджам
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Кадер Бамба
ПВ
11
Маттис Аблин
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
44
Максим Буси
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
14
Умар Диаките
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Лафон
26
Мерлен
5
Джемерт
5
Паллуа
21
Кастеллетто
4
Чиривелья
8
Мутуссами
27
Саймон
97
Коко
42
Мохамед
28
Адсон
3-3-2-1-1
23
Диуф
2
Окуму
5
Абдельхамид
12
Агбаду
25
Фоке
5
Матусива
3
Уилсон-Эсбранд
7
Ричардсон
10
Теума
10
Ито
19
Салама
26
Мерлен
3
Хаджам
3
Хаджам
26
Мерлен
97
Коко
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
97
Коко
5
Джемерт
17
Бамба
17
Бамба
5
Джемерт
42
Мохамед
11
Аблин
11
Аблин
42
Мохамед
28
Адсон
37
Ганаго
37
Ганаго
28
Адсон
3
Уилсон-Эсбранд
28
де Смет
28
де Смет
3
Уилсон-Эсбранд
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
19
Салама
14
Диаките
14
Диаките
19
Салама
5
Матусива
9
Дарами
9
Дарами
5
Матусива
Остались в запасе
Нант
Реймс
40
Реми Дескамп
ВР
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
20
Александре Оллеро
ВР
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
25
Ламин Диак
ОП
44
Эди Зулиани
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
72
Амаду Коне
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
9
Адама Боянг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Нант - Реймс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Главный судья:
Gael Angoula, France
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
Новости команд
Все
Нант
Реймс
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Дебютант РПЛ презентовал новичка, сыгравшего на ЧМ-2026
12 сентября
1
Клуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
11 сентября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
Агенты отреагировали на интерес «Краснодара» к Бенхаттабу и Каноббио
22 июля
2
«Реал» нашел преемника для Куртуа
1 июня
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
Названы суммы продажи активов обанкротившихся «Химок»
20 марта
1
«Страсбур» – «Реймс»: прогноз и ставки на матч 3 марта 2026 с коэффициентом 2.12
2 марта
Определились четвертьфинальные пары Кубка Франции
6 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+