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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 12 августа 2023
Марсель
12.08.2023, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
23'
А. Унаи
73'
Витинья
10'
Д. Ито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Марсель - Реймс
Замена
А. Арит
️️️️
Витинья
83'
Замена
М. Гендузи
️️️️
А. Унаи
83'
80'
Замена
Т. Куду
️️️️
Д. Уилсон-Эсбранд
80'
Замена
В. Атангана
️️️️
М. Манетси
ГОЛ! 2:1!
Витинья
Пас отдал
И. Сарр
73'
Замена
Ж. Верету
️️️️
В. Ронжье
67'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
И. Ндиайе
67'
60'
Замена
А. Салама
️️️️
У. Диаките
60'
Замена
Т. Теума
️️️️
А. Ричардсон
60'
Замена
К. Накамура
️️️️
Р. Хадра
Желтая карточка
Р. Лоди
59'
57'
Желтая карточка
А. Ричардсон
Замена
И. Сарр
️️️️
Ф. Режис Муг
51'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Уилсон-Эсбранд
36'
Желтая карточка
М. Манетси
ГОЛ! 1:1!
А. Унаи
Пас отдал
И. Ндиайе
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ито
Пас отдал
М. Манетси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
21
Валантен Ронжье
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Аззедин Унаи
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
3
Джош Уилсон-Эсбранд
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Азор Матусива
ОП
14
Умар Диаките
ЦП
7
Амир Ричардсон
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
55
Исаак Туре
ЦЗ
17
Жордан Верету
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Реймс
20
Александре Оллеро
ВР
7
Теренс Куду
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
10
Тедди Теума
ЦП
6
Валентен Атангана
ЦП
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
19
Амин Салама
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
6
Лоди
99
Мбемба
2
Жиго
92
Клосс
21
Ронжье
21
Унаи
7
Ндиайе
19
Кондогбиа
77
Муг
9
Витинья
4-2-2-1-1
23
Диуф
25
Фоке
5
Абдельхамид
2
Окуму
3
Уилсон-Эсбранд
5
Манетси
5
Матусива
14
Диаките
7
Ричардсон
10
Ито
30
Хадра
21
Ронжье
17
Верету
17
Верету
21
Ронжье
21
Унаи
6
Гендузи
6
Гендузи
21
Унаи
9
Витинья
77
Арит
77
Арит
9
Витинья
77
Муг
7
Сарр
7
Сарр
77
Муг
7
Ндиайе
7
Обамеянг
7
Обамеянг
7
Ндиайе
3
Уилсон-Эсбранд
7
Куду
7
Куду
3
Уилсон-Эсбранд
7
Ричардсон
10
Теума
10
Теума
7
Ричардсон
5
Манетси
6
Атангана
6
Атангана
5
Манетси
30
Хадра
11
Накамура
11
Накамура
30
Хадра
14
Диаките
19
Салама
19
Салама
14
Диаките
Остались в запасе
Марсель
Реймс
36
Рубен Бланко
ВР
55
Исаак Туре
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
55
Исаак Туре
ЦЗ
4
Билял Надир
ЦП
18
Эмран Согло
ЦП
Остались в запасе
20
Александре Оллеро
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
67
Мамаду Диахон
ЦП
11
Камори Думбия
АП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Марсель - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
1 : 0
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
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