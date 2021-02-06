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2 сентября 2017, 00:38
1
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
6 февраля 2021, 21:58
1
Товарищеский матч. «Ростов» Карпина не смог забить второй команде Черногории
5 февраля 2018, 19:20
8
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
12 декабря 2017, 09:42
1
УЕФА оштрафовал «Партизан» на 130 тысяч за беспорядки болельщиков, команда проведет два домашних матча без зрителей
2 сентября 2017, 00:38
1
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Будучность - Брейдаблик - 30 июня 2023

Будучность
30.06.2023, пятница, 22:00
Лига чемпионов, Предварительный раунд
0 : 5
Матч завершен
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Брейдаблик
5' В. Карл Эйнарссон
29' Г. Эйолфссон
33' Х. Гуннлаугссон
74' Д. Сванторссон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Будучность - Брейдаблик
Матч завершен
Вторая желтая
Миомир Джуричкович
90' +2
81'
Замена
Anton Logi Lúðvíksson ️️️️➡️️ O. Sigurjonsson
Желтая карточка
Миомир Джуричкович
80'
74'
ГОЛ! 0:4
Джейсон-Дади Сванторссон
72'
Замена
Агуст Глинссон ️️️️➡️️ A. Yeoman
72'
Замена
Джейсон-Дади Сванторссон ️️️️➡️️ Кристинн Стейндорссон
72'
Замена
️️️️➡️️ Arnór Sveinn Aðalsteinsson
Желтая карточка
Лука Миркович
65'
Замена
Ognjen Gašević ️️️️➡️️ I. Novovic
46'
Замена
Лука Миркович ️️️️➡️️ Marko Pavlovski
46'
33'
ГОЛ! 0:3
Хескулдур Гуннлаугссон
29'
ГОЛ! 0:2
Гисли Эйолфссон
Желтая карточка
Урош Игньятович
23'
5'
ГОЛ! 0:1
Виктор Карл Эйнарссон
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Будучность
35
Damjan Dakić
ЦЗ
2
Урош Игньятович
ЦЗ
22
Миомир Джуричкович
ОП
45
Василие Аджич
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
30
I. Novovic
ЦФ
5
Z. Ceklic
ЦФ
19
Stephano Almeida
ЦФ
98
Балша Секулич
ЦФ
31
Đorđije Pavličić
ЦФ
18
Petar Grbić
ЦФ
Брейдаблик
21
Виктор Ерн Маргейрссон
ЦЗ
11
Гисли Эйолфссон
ЦП
8
Виктор Карл Эйнарссон
ЦП
10
Кристинн Стейндорссон
АП
7
Хескулдур Гуннлаугссон
ПВ
1
Anton Ari Einarsson
ЦФ
30
A. Yeoman
ЦФ
5
Arnór Sveinn Aðalsteinsson
ЦФ
4
Дамир Муминович
ЦФ
3
O. Sigurjonsson
ЦФ
Будучность
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
44
Marko Perović
ЦП
8
Лука Миркович
ЦП
14
Miloš Brnović
ЦП
16
Petar Sekulović
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
6
Jovan Dašić
ЦФ
15
Ognjen Gašević
ЦФ
Брейдаблик
23
Anton Logi Lúðvíksson
ЦП
22
Агуст Глинссон
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
2-1-2-5
35
2
Игньятович
22
Джуричкович
45
Аджич
88
19
18
31
98
Секулич
5
1-2-2-5
21
Маргейрссон
11
Эйолфссон
8
Эйнарссон
7
Гуннлаугссон
10
Стейндорссон
1
3
4
Муминович
5
30
88
8
Миркович
8
Миркович
88
30
15
15
30
3
23
23
3
30
22
Глинссон
22
Глинссон
30
10
Стейндорссон
11
Сванторссон
11
Сванторссон
10
Стейндорссон
Остались в запасе
Будучность
Брейдаблик
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
44
Marko Perović
ЦП
14
Miloš Brnović
ЦП
16
Petar Sekulović
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
6
Jovan Dašić
ЦФ
6
A. Sigurdarson
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
33
Владан Аджич
ЦЗ
4
Vladimir Perišić
ЦП
44
Marko Perović
ЦП
14
Miloš Brnović
ЦП
16
Petar Sekulović
ЦП
21
Filip Domazetovic
ЦФ
87
Marko Mrvaljevic
ЦФ
6
Jovan Dašić
ЦФ
Остались в запасе
6
A. Sigurdarson
ЦФ
15
Agust Orri Thorsteinsson
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
12
Brynjar Atli Bragason
ЦФ
Статистика матча Будучность - Брейдаблик
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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