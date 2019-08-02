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5
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23
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161
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2
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
15 февраля 2017, 23:28
1
УЕФА: «Антироссийские акции грузинских клубов – не наша юрисдикция»
24 июня 2019, 14:08
23
Кавтарадзе вышел на матч в майке «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Футболист – гражданин России и уроженец Москвы
23 июня 2019, 13:59
161
«Торпедо» из Кутаиси выиграло чемпионат Грузии впервые за 15 лет
28 ноября 2017, 01:25
2
Калитвинцев: «В матче с «Торпедо», к сожалению, футбола получилось мало»
15 февраля 2017, 23:28
1
«Тун» – «Спартак», «Сараево» – БАТЭ и другие пары 3-го квалификационного раунда ЛЕ
2 августа 2019, 00:57
5
Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Сараево»
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3
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Сараево»
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15
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4 : 1
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3 : 0
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Звезда 09
1 : 0
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Сараево
1 : 2
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Торпедо - Сараево - 13 июля 2023

Торпедо
13.07.2023, четверг, 20:00
Лига конференций, 1 раунд
2 : 2
Матч завершен
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Сараево
44' Н. Сандохадзе
48' И. Бугридзе
47' Р. Оливейра
52' Д. Варесанович
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Торпедо - Сараево
Матч завершен
Замена
Анри Чичинадзе ️️️️➡️️ Giorgi Kobuladze
89'
86'
Желтая карточка
Mirza Mustafić
81'
Замена
Mirza Mustafić ️️️️➡️️ Дал Варесанович
Замена
Mauro Caballero ️️️️➡️️ G. Pantsulaia
78'
77'
Замена
G. Guliashvili ️️️️➡️️ Франсис Кьереме
74'
Желтая карточка
Amar Beganović
Замена
Giuli Mandzhgaladze ️️️️➡️️ Ираклий Бугридзе
71'
52'
ГОЛ! 2:2
Дал Варесанович
ГОЛ! 2:1
Ираклий Бугридзе
48'
47'
ГОЛ! 1:1
Ренан Оливейра
ГОЛ! 1:0
Ника Сандохадзе
44'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
31
Filip Kljajić
ВР
5
Tsotne Nadaraia
ЦЗ
16
Ника Сандохадзе
ЦЗ
3
Педру Монтейру
ЦЗ
7
Мераб Джигаури
ОП
6
Рахмат Акбари
ЦП
8
Гиорги Арабидзе
ПВ
15
Giorgi Kobuladze
ЦФ
20
Ираклий Бугридзе
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Сараево
22
Amar Beganović
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
77
Франсис Кьереме
ПВ
6
Samir Zeljkovic
ЦФ
9
Ренан Оливейра
ЦФ
17
Алмедин Жиликич
ЦФ
Торпедо
38
Kayke David
ЦП
10
Никола Нинкович
ЦП
21
Альдаир Нету
ПВ
44
Анри Чичинадзе
ЦФ
13
Giuli Mandzhgaladze
ЦФ
39
Mauro Caballero
ЦФ
11
Омран Хайдари
ЦФ
Сараево
28
Marin Anicic
ЦЗ
23
Slaviša Radović
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
98
Mirza Mustafić
ЦФ
29
I. Ikic
ЦФ
18
G. Guliashvili
ЦФ
3-1-1-1-3
31
5
16
Сандохадзе
3
Монтейру
7
Джигаури
6
Акбари
8
Арабидзе
14
20
Бугридзе
15
1-1-2-3
22
8
Вранчич
77
Кьереме
8
Варесанович
17
Жиликич
9
Оливейра
6
15
44
Чичинадзе
44
Чичинадзе
15
20
Бугридзе
13
13
20
Бугридзе
14
39
39
14
8
Варесанович
98
98
8
Варесанович
77
Кьереме
18
18
77
Кьереме
Остались в запасе
Торпедо
Сараево
38
Kayke David
ЦП
10
Никола Нинкович
ЦП
21
Альдаир Нету
ПВ
11
Омран Хайдари
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
28
Marin Anicic
ЦЗ
23
Slaviša Radović
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
29
I. Ikic
ЦФ
Остались в запасе
38
Kayke David
ЦП
10
Никола Нинкович
ЦП
21
Альдаир Нету
ПВ
11
Омран Хайдари
ЦФ
Остались в запасе
28
Marin Anicic
ЦЗ
23
Slaviša Radović
ЦФ
7
Хамза Чатакович
ЦФ
29
I. Ikic
ЦФ
Главный тренер
Стив Кин
Статистика матча Торпедо - Сараево
2
Желтые карточки
0
2
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Брюгге
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- : -
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