«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
«Локомотив» отдал защитника в аренду в Бельгию
Будковский прибыл в расположение «Анжи»
Товарищеский матч. «Крылья Советов» уступили бельгийскому «Кортрейку»
«Атлетико» купил полузащитника сборной Бельгии за 22 миллиона
«Антверпен» поддержал Овермарса, дисквалифицированного за показ члена коллеге
Только одна команда пропустила больше голов в группе ЛЧ, чем «Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Антверпен» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023