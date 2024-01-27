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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Вестерло
Гент - Вестерло: обзор матча 27 января 2024
Гент
27.01.2024, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Вестерло
17'
Р. Вермант
87'
Н. Мадсен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Вестерло
Замена
Л. Депуатр
️️️️
D. Yokota
90'
+5
90'
Замена
Р. Тагир
️️️️
Г. Йоу
88'
Желтая карточка
Н. Шадли
87'
Желтая карточка
Н. Мадсен
Желтая карточка
С. Кумс
87'
87'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Н. Мадсен
Желтая карточка
Ж. де Сар
85'
80'
Желтая карточка
Д. Хасполат
75'
Замена
Н. Шадли
️️️️
Т. ван ден Кейбус
75'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
М. Фикселлес
68'
Желтая карточка
М. Фикселлес
Замена
Ф. Сурдез
️️️️
П. Геркенс
67'
63'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
60'
Замена
М. Фриган
️️️️
Р. Вермант
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
46'
45'
+2
Желтая карточка
Б. Рейнолдс
37'
Желтая карточка
Р. Вермант
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Вермант
Пас отдал
С. Сидорчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Daisuke Yokota
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
26
Синан Болат
(К)
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
4-4-2
1
Шмидт
33
Торунарига
3
Браун
16
Гандельман
27
Кандусс
18
Самуас
4
де Сар
18
Геркенс
24
Кумс
99
Кюйперс
17
3-2-3-1-1
26
Болат
14
Рейнолдс
25
Ромменс
23
Байрам
19
Фикселлес
33
Нойштедтер
8
Сидорчук
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
7
Йоу
17
Вермант
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Геркенс
19
Сурдез
19
Сурдез
18
Геркенс
17
29
Депуатр
29
Депуатр
17
7
Йоу
28
Тагир
28
Тагир
7
Йоу
19
Фикселлес
34
Хасполат
34
Хасполат
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
89
Шадли
89
Шадли
39
ван ден Кейбус
17
Вермант
20
Фриган
20
Фриган
17
Вермант
Остались в запасе
Гент
Вестерло
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Тибе Де Влигер
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
22
Эрдон Дачи
ЦФ
7
Хосимар Алькосер
ЦФ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Гент - Вестерло
2
7
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
19
Офсайды
0
1
Количество передач
489
326
Сейвы
4
3
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
0.76
2.11
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Simon Bourdeaud'hui, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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