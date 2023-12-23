Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 23 декабря 2023
Андерлехт
23.12.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Генк
74'
Т. Леони
90+1'
А. Дрейер
70'
А. Фадера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Генк
90'
+4
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
90'
+4
Замена
А. Зекири
️️️️
Ж. Кайембе
90'
+2
Вторая желтая
Д. Пайнтсил
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 2:1!
А. Дрейер
Пас отдал
Т. Леони
90'
+1
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
89'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Я. Версхарен
89'
Желтая карточка
Т. Леони
84'
79'
Желтая карточка
Д. Муньос
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
76'
ГОЛ! 1:1!
Т. Леони
Пас отдал
Я. Версхарен
74'
70'
ГОЛ! 0:1!
А. Фадера
68'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Й. Сор
44'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
23'
Пенальти не реализован!
Б. Хейнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Каспер Шмейхель
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
(К)
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Шмейхель
6
Аугустинссон
27
Патрис
54
Сарделла
27
Делэни
23
Ритс
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
29
Стройкенс
9
Дольберг
4-3-3
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
15
Садик
18
Кайембе
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Эль-Ханнус
39
Фадера
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
16
Версхарен
10
Ангуло
10
Ангуло
16
Версхарен
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
11
Сор
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Сор
18
Кайембе
9
Зекири
9
Зекири
18
Кайембе
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
1
Максим Дюпе
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Максим Дюпе
ВР
2
Лукас Лиссенс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Андерлехт - Генк
1
2
3
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
8
Нарушения
7
15
Офсайды
1
0
Количество передач
387
467
Сейвы
6
1
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.1
2.48
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Констант Ванден Сток
Новости команд
Все
Андерлехт
Генк
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+