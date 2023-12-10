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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Юнион СЖ
Шарлеруа - Юнион СЖ: обзор матча 10 декабря 2023
Шарлеруа
10.12.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
90+1'
П. Гуягон
14'
М. Амура
49'
К. Терхо
64'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Юнион СЖ
ГОЛ! 1:3!
П. Гуягон
Пас отдал
А. Бернье
90'
+1
Замена
Р. Мориока
️️️️
А. Зорган
81'
76'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
М. Амура
74'
Замена
Л. Лапуссен
️️️️
К. Терхо
74'
Замена
Н. Садики
️️️️
Л. Амани
Замена
А. Бернье
️️️️
Д. Марк
68'
Замена
П. Гуягон
️️️️
Ю. Баджи
68'
67'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
К. Пуэртас
66'
Замена
К. Родригес
️️️️
Г. Нильссон
64'
ГОЛ! 0:3!
М. Амура
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
Желтая карточка
С. Андреу
61'
Желтая карточка
Ю. Баджи
58'
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Терхо
Пас отдал
А. Кастро-Монтес
39'
Желтая карточка
Л. Амани
37'
Желтая карточка
К. Мачида
Желтая карточка
Й. Багер
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Амура
Пас отдал
К. Пуэртас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
8
Парфе Гуягон
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
62
Nathan Okumu
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
13
Кевин Родригес
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Коффи
20
Драгснес
25
Андреу
25
Марк
5
Багер
23
Илаймахаритра
8
Зорган
21
Рогель
38
Хейманс
20
Баджи
98
Даббаг
4-1-2-1-2
49
Морис
17
Кастро-Монтес
16
Берджесс
26
Сайкс
28
Мачида
34
Ванхутте
10
Амани
21
Пуэртас
17
Терхо
9
Нильссон
9
Амура
20
Баджи
8
Гуягон
8
Гуягон
20
Баджи
25
Марк
17
Бернье
17
Бернье
25
Марк
8
Зорган
88
Мориока
88
Мориока
8
Зорган
10
Амани
27
Садики
27
Садики
10
Амани
21
Пуэртас
20
Расмуссен
20
Расмуссен
21
Пуэртас
17
Терхо
94
Лапуссен
94
Лапуссен
17
Терхо
9
Амура
10
Эккерт
10
Эккерт
9
Амура
9
Нильссон
13
Родригес
13
Родригес
9
Нильссон
Остались в запасе
Шарлеруа
Юнион СЖ
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
62
Nathan Okumu
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
62
Nathan Okumu
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Шарлеруа - Юнион СЖ
3
2
Всего ударов по воротам
4
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
6
Нарушения
4
6
Офсайды
0
1
Количество передач
219
201
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.42
0.72
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
Все
Шарлеруа
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