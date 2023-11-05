Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Гент
Шарлеруа - Гент: обзор матча 05 ноября 2023
Шарлеруа
05.11.2023, воскресенье, 21:15
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Гент
90+7'
М. Илаймахаритра
18'
Т. Тиссудали
59'
Ж. де Сар (П)
90'
Д. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Гент
ГОЛ! 1:3!
М. Илаймахаритра
Пас отдал
В. Драгснес
90'
+7
90'
+5
Замена
М. Фофана
️️️️
Т. Тиссудали
90'
ГОЛ! 0:3!
Д. Орбан
88'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
80'
Замена
Д. Орбан
️️️️
У. Кюйперс
Замена
А. Бернье
️️️️
О. Даббаг
74'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
Н. Штулич
67'
Желтая карточка
Д. Марк
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ж. де Сар
Замена
Д. Хейманс
️️️️
П. Гуягон
46'
Желтая карточка
Н. Штулич
45'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
35'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
(К)
ОП
8
Парфе Гуягон
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
98
Одай Даббаг
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Шарлеруа
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Антуан Бернье
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-1-3-2
12
Коффи
20
Драгснес
25
Марк
25
Андреу
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Гуягон
8
Зорган
21
Рогель
9
Штулич
98
Даббаг
4-4-1-1
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
3
Браун
27
Кандусс
24
Кумс
20
Хонг
4
де Сар
18
Самуас
9
Тиссудали
99
Кюйперс
98
Даббаг
17
Бернье
17
Бернье
98
Даббаг
8
Гуягон
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Гуягон
9
Штулич
20
Баджи
20
Баджи
9
Штулич
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
9
Тиссудали
39
Фофана
39
Фофана
9
Тиссудали
99
Кюйперс
99
Орбан
99
Орбан
99
Кюйперс
Остались в запасе
Шарлеруа
Гент
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
1
Martin Delavalée
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
40
Roméo Monticelli
ЦЗ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Остались в запасе
25
Нуриу
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
16
Омри Гандельман
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Шарлеруа - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Jonathan Lardot, Belgium
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
Все
Шарлеруа
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+