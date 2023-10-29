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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 29 октября 2023
Гент
29.10.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Стандард
32'
М. Фосси (АГ)
35'
У. Кюйперс
39'
Т. Тиссудали
67'
В. Канга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Стандард
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
86'
84'
Пенальти не реализован!
В. Канга
Желтая карточка
М. Самуас
80'
Замена
М. Фофана
️️️️
Т. Тиссудали
71'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Х. Хонг
71'
67'
ГОЛ! 3:1!
В. Канга
Пас отдал
И. Прайс
63'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
А. Хэйден
62'
Замена
И. Прайс
️️️️
Х. Кавабе
62'
Замена
Д. Чанак
️️️️
К. Соуа
52'
Желтая карточка
А. Хэйден
47'
Желтая карточка
З. Ванхесден
ГОЛ! 3:0!
Т. Тиссудали
39'
ГОЛ! 2:0!
У. Кюйперс
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Фосси
32'
Желтая карточка
Д. Торунарига
27'
24'
Пенальти не реализован!
В. Канга
Пенальти не реализован!
У. Кюйперс
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
3
Арчи Браун
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
13
Зиньо Ванхесден
(К)
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
6
Хайао Кавабе
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Гент
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Эйден О'Нил
ЦП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
39
Ноа Огайо
ЦФ
4-4-1-1
33
Руф
27
Кандусс
33
Торунарига
3
Браун
4
Ватанабе
18
Самуас
20
Хонг
4
де Сар
24
Кумс
9
Тиссудали
99
Кюйперс
2-1-2-2-3
16
Бодар
13
Ванхесден
20
Бокади
14
Хэйден
6
Кавабе
7
Альсате
14
Соуа
12
Дженепо
3
Нгой
13
Фосси
9
Канга
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
17
Юлсагер
17
Юлсагер
20
Хонг
9
Тиссудали
39
Фофана
39
Фофана
9
Тиссудали
14
Хэйден
21
О'Нил
21
О'Нил
14
Хэйден
6
Кавабе
21
Прайс
21
Прайс
6
Кавабе
14
Соуа
61
Чанак
61
Чанак
14
Соуа
Остались в запасе
Гент
Стандард
46
Brian Agbor
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Жоффри Вален
Остались в запасе
46
Brian Agbor
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
30
Celestin De Schrevel
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Жиль Деваэль
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
39
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Жоффри Вален
Статистика матча Гент - Стандард
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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