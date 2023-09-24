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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 24 сентября 2023
Генк
24.09.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Сент-Труйден
58'
Б. Эль-Ханнус
71'
Т. Арокодаре
86'
Д. Пайнтсил
31'
А. Койта
36'
А. Койта
37'
А. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Сент-Труйден
90'
+1
Замена
J. Barnes
️️️️
А. Койта
ГОЛ! 3:3!
Д. Пайнтсил
86'
76'
Замена
К. Захиролеслам
️️️️
Ф. Кайя
76'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Ямамото
ГОЛ! 2:3!
Т. Арокодаре
71'
63'
Замена
Ж. Чима Фудзита
️️️️
Р. Ито
ГОЛ! 1:3!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
П. Грошовски
58'
54'
Желтая карточка
Д. Хасиока
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
Х. Артеага
46'
Замена
П. Грошовски
️️️️
М. Галарса
46'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Л. Ойен
46'
45'
Желтая карточка
Ф. Кайя
37'
ГОЛ! 0:3!
А. Койта
Пас отдал
Д. Хасиока
36'
ГОЛ! 0:2!
А. Койта
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Койта
Пас отдал
Р. Ито
Желтая карточка
К. Куэста
20'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
15'
4'
Желтая карточка
Б. Годо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
1
Зион Сузуки
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
6
Матте Сметс
ОП
20
Рихито Ямамото
ЦП
17
Матиас Делорж
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
27
Фредерик Анану
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
4-3-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
46
Куэста
27
Муньос
28
Пайнтсил
5
Галарса
8
Хейнен
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
9
Зекири
4-1-2-1-2
1
Сузуки
14
Хасиока
20
Ван Хелден
31
Годо
17
Бока
6
Сметс
20
Ямамото
17
Делорж
11
Койта
10
Ито
14
Кайя
3
Артеага
18
Кайембе
18
Кайембе
3
Артеага
5
Галарса
17
Грошовски
17
Грошовски
5
Галарса
11
Ойен
99
Арокодаре
99
Арокодаре
11
Ойен
10
Ито
16
Фудзита
16
Фудзита
10
Ито
20
Ямамото
14
Дюмонт
14
Дюмонт
20
Ямамото
11
Койта
23
23
11
Койта
14
Кайя
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
14
Кайя
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
1
Вик Шамбаре
ВР
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
11
Йира Сор
ПВ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
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