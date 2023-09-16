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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 16 сентября 2023
Юнион СЖ
16.09.2023, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Генк
17'
А. Зекири
90+3'
М. Галарса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
М. Галарса
Замена
Х. Теклаб
️️️️
А. Кастро-Монтес
87'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Н. Садики
79'
79'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
А. Зекири
77'
Замена
А. Уаттара
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Д. Эккерт
68'
Замена
М. Амура
️️️️
Ф. Лейсен
67'
58'
Замена
А. Фадера
️️️️
Д. Пайнтсил
56'
Желтая карточка
Ж. Кайембе
51'
Желтая карточка
Д. Пайнтсил
46'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Л. Ойен
45'
+3
Желтая карточка
М. Галарса
45'
+1
Желтая карточка
Д. Муньос
44'
Желтая карточка
Б. Эль-Ханнус
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
34'
29'
Желтая карточка
Л. Ойен
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Зекири
Пас отдал
Д. Пайнтсил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
49
Антони Морис
ВР
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Лазаре Амани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
9
Мохамед Амура
ЦФ
11
Хенок Теклаб
ЦФ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-3-2-1-1
49
Морис
16
Лейсен
17
Кастро-Монтес
27
Садики
16
Берджесс
34
Ванхутте
5
Мак Аллистер
10
Амани
21
Пуэртас
94
Лапуссен
10
Эккерт
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
15
Садик
18
Кайембе
8
Хейнен
28
Пайнтсил
5
Галарса
11
Ойен
11
Эль-Ханнус
9
Зекири
27
Садики
20
Расмуссен
20
Расмуссен
27
Садики
16
Лейсен
9
Амура
9
Амура
16
Лейсен
17
Кастро-Монтес
11
Теклаб
11
Теклаб
17
Кастро-Монтес
10
Эккерт
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Эккерт
11
Эль-Ханнус
32
Уаттара
32
Уаттара
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
17
Грошовски
17
Грошовски
11
Ойен
28
Пайнтсил
39
Фадера
39
Фадера
28
Пайнтсил
9
Зекири
99
Арокодаре
99
Арокодаре
9
Зекири
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
73
Йоахим Имбрехт
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Главный тренер
Давид Юбер
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
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