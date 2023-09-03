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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Андерлехт
Генк - Андерлехт: обзор матча 03 сентября 2023
Генк
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Андерлехт
90+7'
Т. Арокодаре
71'
Ф. Амузу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Андерлехт
ГОЛ! 1:1!
Т. Арокодаре
Пас отдал
Д. Муньос
90'
+7
90'
+4
Замена
М. Стройкенс
️️️️
А. Дрейер
90'
+4
Замена
А. Диавара
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
Б. Хейнен
90'
+1
Желтая карточка
К. Куэста
89'
89'
Желтая карточка
Л. Васкес
Желтая карточка
Д. Муньос
86'
Замена
Ж. Кайембе
️️️️
М. МакКензи
85'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Д. Пайнтсил
82'
Замена
Й. Сор
️️️️
Б. Эль-Ханнус
76'
71'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Амузу
Пас отдал
М. Н'Диайе
70'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
А. Флипс
70'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
55'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Аугустинссон
54'
Желтая карточка
М. Ритс
49'
Желтая карточка
А. Флипс
32'
Желтая карточка
З. Дебаст
24'
Желтая карточка
Т. Делэни
9'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
11
Люка Ойен
АП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
1
Максим Дюпе
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-4-2
26
Вандевордт
3
Артеага
3
МакКензи
46
Куэста
27
Муньос
22
Бонсу Баа
5
Галарса
8
Хейнен
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
11
Ойен
4-1-1-3-1
1
Дюпе
54
Сарделла
6
Дебаст
14
Вертонген
6
Аугустинссон
27
Делэни
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
70
Флипс
9
Дольберг
3
МакКензи
18
Кайембе
18
Кайембе
3
МакКензи
11
Эль-Ханнус
11
Сор
11
Сор
11
Эль-Ханнус
28
Пайнтсил
99
Арокодаре
99
Арокодаре
28
Пайнтсил
6
Аугустинссон
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Аугустинссон
27
Делэни
24
Диавара
24
Диавара
27
Делэни
70
Флипс
9
Амузу
9
Амузу
70
Флипс
10
Дрейер
29
Стройкенс
29
Стройкенс
10
Дрейер
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Генк
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
39
Алие Фадера
ЛВ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Кристиан Арнстад
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Генк - Андерлехт
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
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2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
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31.10.2026
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