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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Вестерло
Серкль Брюгге - Вестерло: обзор матча 02 сентября 2023
Серкль Брюгге
02.09.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Вестерло
45+1'
К. Данке
70'
К. Данке
90+4'
М. Фриган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Вестерло
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Фриган
Пас отдал
L. Van Eenoo
88'
Замена
Р. Тагир
️️️️
P. Perdichizzi
Замена
К. Олаигбе
️️️️
К. Данке
84'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
84'
80'
Замена
Т. ван ден Кейбус
️️️️
Н. Мадсен
80'
Замена
F. Goure
️️️️
Э. Йорданов
ГОЛ! 2:0!
К. Данке
Пас отдал
Ф. Лемарешаль
70'
67'
Замена
Ю. Мацуо
️️️️
Н. Шадли
67'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Л. Стассен
Замена
Ф. Лемарешаль
️️️️
Я. Гбоу
64'
Замена
С. Мянго
️️️️
Й. Даланд
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
У. Сике
45'
+1
29'
Желтая карточка
Э. Йорданов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
20
Jordan Varela
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
24
Тибо Сомерс
ЛВ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
24
Николас Мадсен
ЦП
8
Lukas Van Eenoo
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
19
Люка Стассен
ЦФ
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЦЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Алан Минда
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
17
Киан Ваэзен
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
3-2-2-2-2
5
Равик
2
Даланд
20
5
Попович
41
Сике
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
24
Сомерс
34
Гбоу
17
9
Данке
4-1-3-2
20
Гиллекенс
14
Рейнолдс
25
Ромменс
32
Йорданов
2
33
Нойштедтер
24
Мадсен
8
89
Шадли
20
Фриган
19
Стассен
2
Даланд
13
Мянго
13
Мянго
2
Даланд
34
Гбоу
80
Лемарешаль
80
Лемарешаль
34
Гбоу
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
9
Данке
11
Олаигбе
11
Олаигбе
9
Данке
2
28
Тагир
28
Тагир
2
24
Мадсен
39
ван ден Кейбус
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
89
Шадли
14
Мацуо
14
Мацуо
89
Шадли
19
Стассен
17
Ваэзен
17
Ваэзен
19
Стассен
32
Йорданов
11
11
32
Йорданов
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Вестерло
26
Максим Делань
ВР
27
Алан Минда
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
26
Синан Болат
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
27
Алан Минда
ЦП
44
Эмилио Керер
ЦФ
Остались в запасе
26
Синан Болат
ВР
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Серкль Брюгге - Вестерло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
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