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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Гент
Вестерло - Гент: обзор матча 13 августа 2023
Вестерло
13.08.2023, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Гент
17'
Н. Мадсен (П)
34'
Ц. Ватанабе
60'
У. Кюйперс
73'
У. Кюйперс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Гент
Замена
F. Goure
️️️️
М. Фриган
84'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
М. Фикселлес
84'
82'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
М. Самуас
82'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Х. Хонг
82'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
У. Кюйперс
73'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
У. Кюйперс
Замена
Л. Стассен
️️️️
Ю. Мацуо
72'
Замена
A. Mebude
️️️️
Э. Йорданов
72'
69'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
М. Фикселлес
67'
60'
ГОЛ! 1:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
46'
Замена
М. Фофана
️️️️
Э. Юлсагер
34'
ГОЛ! 1:1!
Ц. Ватанабе
Пас отдал
Х. Хонг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Мадсен
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
2
Pietro Perdichizzi
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
19
Матиас Фикселлес
ОП
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
14
Юсуке Мацуо
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
11
Fernand Goure
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
4-2-3-1
26
Болат
5
Бос
32
Йорданов
2
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
19
Фикселлес
39
ван ден Кейбус
24
Мадсен
14
Мацуо
20
Фриган
3-5-2
1
Нарди
4
Ватанабе
33
Торунарига
27
Кандусс
17
Юлсагер
4
де Сар
24
Кумс
20
Хонг
18
Самуас
99
Кюйперс
99
Орбан
19
Фикселлес
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
19
Фикселлес
32
Йорданов
11
11
32
Йорданов
14
Мацуо
19
Стассен
19
Стассен
14
Мацуо
20
Фриган
11
11
20
Фриган
18
Самуас
27
Фадиджа
27
Фадиджа
18
Самуас
20
Хонг
18
Геркенс
18
Геркенс
20
Хонг
99
Кюйперс
9
Тиссудали
9
Тиссудали
99
Кюйперс
17
Юлсагер
39
Фофана
39
Фофана
17
Юлсагер
Остались в запасе
Вестерло
Гент
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Вестерло - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
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