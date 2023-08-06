Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 06 августа 2023
Мехелен
06.08.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Гент
55'
Д. Лавале (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Гент
Пенальти не реализован!
Р. Скофс
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
90'
+1
85'
Желтая карточка
Нуриу
Замена
Д. Бейтс
️️️️
Д. Лавале
79'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Д. Фулон
79'
79'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
М. Фофана
79'
Замена
И. Кандусс
️️️️
Х. Хонг
70'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Э. Юлсагер
66'
Желтая карточка
Э. Юлсагер
65'
Желтая карточка
У. Кюйперс
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Н. Мукау
62'
Замена
С. Уолш
️️️️
Р. Бельгали
62'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Ж. Нгой
62'
55'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Лавале
Желтая карточка
Р. Бельгали
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
99
Джифт Орбан
ЦФ
4-2-4
1
5
Фулон
4
Лавале
45
Бельгали
30
17
Мукау
17
Скофс
28
Мрабти
29
Лаубербах
10
Сторм
7
Нгой
3-5-1-1
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
25
Нуриу
18
Самуас
17
Юлсагер
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
39
Фофана
99
Кюйперс
45
Бельгали
14
Уолш
14
Уолш
45
Бельгали
4
Лавале
4
Бейтс
4
Бейтс
4
Лавале
17
Мукау
11
Хайреманс
11
Хайреманс
17
Мукау
5
Фулон
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
5
Фулон
7
Нгой
14
Маледе
14
Маледе
7
Нгой
20
Хонг
27
Кандусс
27
Кандусс
20
Хонг
17
Юлсагер
18
Геркенс
18
Геркенс
17
Юлсагер
39
Фофана
9
Тиссудали
9
Тиссудали
39
Фофана
Остались в запасе
Мехелен
Гент
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
1
Пауль Нарди
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
46
Brian Agbor
ЦЗ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Стивен Дефур
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Мехелен - Гент
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Новости команд
Все
Мехелен
Гент
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
33-летний экс-игрок «Челси»: «Понимаю, что мне осталось жить несколько дней»
9 января
6
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
2024.02.29 00:18
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
2020.07.30 09:53
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
2019.07.19 07:25
3
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
2018.06.06 18:29
2
Лига Конференций: шансы «Гента» и «Црвены Звезды» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:07
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+