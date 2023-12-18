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Все участники 1/8 финала Лиги конференций
23 февраля, 01:08
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Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
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2 : 1
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Лига конференций, 1/16 финала
Серветт
0 : 0
15.02.2024
Лудогорец
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Генк
0 : 3
03.03.2024
Брюгге
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Серветт - Генк - 25 июля 2023

Серветт
25.07.2023, вторник, 21:30
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 1
Матч завершен
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Генк
78' С. Руй
21' Т. Арокодаре
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Серветт - Генк
Матч завершен
Желтая карточка
Жереми Гуйемено
90' +2
86'
Замена
Йира Сор ️️️️➡️️ Толу Арокодаре
85'
Замена
Матиас Галарса ️️️️➡️️ Патрик Грошовски
84'
Желтая карточка
Карлос Куэста
80'
Желтая карточка
Джозеф Пайнтсил
Замена
Ронни Роделен ️️️️➡️️ Крис Бедья
80'
Замена
Гаэль Ондуа ️️️️➡️️ Давид Дулин
80'
ГОЛ! 1:1
Стив Руй
78'
Замена
Жереми Гуйемено ️️️️➡️️ Алексис Антунес
74'
Замена
Бубакар Фофана ️️️️➡️️ Дерек Кутеса
72'
68'
Замена
Азиз Уаттара ️️️️➡️️ Брайан Хейнен
59'
Замена
Ануар Айт Эль-Хадж ️️️️➡️️ Билал Эль-Ханнус
52'
Желтая карточка
Даниэль Муньос
46'
Замена
Майк Трезор ️️️️➡️️ Алие Фадера
Желтая карточка
Алексис Антунес
39'
Желтая карточка
Давид Дулин
28'
21'
ГОЛ! 0:1
Толу Арокодаре
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
19
Йоан Северен
ЛЗ
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
3
Кеиго Цунемото
ЦЗ
28
Давид Дулин
ОП
8
Тимоте Конья
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
17
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Крис Бедья
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
2
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Билал Эль-Ханнус
АП
7
Алие Фадера
ЛВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
21
Жереми Гуйемено
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
22
Alexander Lyng
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
29
Бубакар Фофана
ЛВ
23
Ронни Роделен
ЦФ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
31
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
4
Азиз Уаттара
ОП
90
Christopher Baah
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
31
Майк Трезор
АП
21
Николас Кастро
АП
24
Люка Ойен
АП
19
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Йира Сор
ПВ
4-1-1-2-2
32
Фрик
18
Мазику
4
Руй
3
Цунемото
19
Северен
28
Дулин
8
Конья
17
Кутеса
10
Антунес
27
Кривелли
11
Бедья
4-3-2-1
26
Вандевордт
12
Муньос
46
Куэста
2
МакКензи
18
Кайембе
28
Пайнтсил
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Эль-Ханнус
7
Фадера
99
Арокодаре
10
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
10
Антунес
28
Дулин
5
Ондуа
5
Ондуа
28
Дулин
17
Кутеса
29
Фофана
29
Фофана
17
Кутеса
11
Бедья
23
Роделен
23
Роделен
11
Бедья
8
Хейнен
4
Уаттара
4
Уаттара
8
Хейнен
17
Грошовски
5
Галарса
5
Галарса
17
Грошовски
7
Фадера
31
Трезор
31
Трезор
7
Фадера
10
Эль-Ханнус
19
Айт Эль-Хадж
19
Айт Эль-Хадж
10
Эль-Ханнус
99
Арокодаре
14
Сор
14
Сор
99
Арокодаре
Остались в запасе
Серветт
Генк
1
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
22
Alexander Lyng
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
31
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Christopher Baah
ЦП
21
Николас Кастро
АП
24
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Жоэль Малл
ВР
6
Антони Барон
ЦЗ
12
Issa Kaloga
ЦЗ
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
22
Alexander Lyng
ЦП
77
Патрик Пфлюке
ЛВ
45
Хуссейн Туати
ЦФ
31
Тьемоко Уаттара
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
3
Муджаид Садик
ЦЗ
2
Анхело Пресиадо
ПЗ
90
Christopher Baah
ЦП
21
Николас Кастро
АП
24
Люка Ойен
АП
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Серветт - Генк
3
3
Желтые карточки
3
3
Информация о матче
Стадион:
Стад-де-Женев
Лига чемпионов
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- : -
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06.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
06.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
12.03.2024
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Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
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- : -
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