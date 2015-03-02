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3 марта, 20:56
5
Глушаков: «У государства много денег – нужно тратить их на футбол»
3 марта, 13:52
47
В «Зените» ответили Глушакову, который сказал, что его трижды звали в петербургский клуб
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1 : 1
27.02.2024
Пюник
Армения. Премьер-лига, 21 тур
Ноа
1 : 1
22.02.2024
Урарту
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 1
08.02.2024
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 21 тур
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1 : 1
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Зриньски
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 20 тур
Зриньски
5 : 0
25.02.2024
Игман Конжич
Босния и Герцеговина. Премьер-лига, 19 тур
Железничар
0 : 0
17.02.2024
Зриньски

Урарту - Зриньски - 11 июля 2023

Урарту
11.07.2023, вторник, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 1
Матч завершен
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Зриньски
89' М. Сенич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Урарту - Зриньски
Матч завершен
Желтая карточка
Евгений Цымбалюк
90' +5
90'
Желтая карточка
Матей Сенич
89'
ГОЛ! 0:1
Матей Сенич
Замена
Periša Pešukić ️️️️➡️️ N. Antwi
89'
Замена
Павел Могилевец ️️️️➡️️ Драман Салу
86'
Замена
Арас Озбилиз ️️️️➡️️ Яя Саного
86'
80'
Желтая карточка
Дамир Зломислич
80'
Замена
Франко Саблич ️️️️➡️️ Марио Тичинович
68'
Замена
Дамир Зломислич ️️️️➡️️ Мато Станич
66'
Желтая карточка
Мато Станич
52'
Желтая карточка
Хрвойе Баришич
50'
Желтая карточка
Неманья Билбия
46'
Замена
Марио Чуже ️️️️➡️️ Матия Малекинушич
Замена
Яя Саного ️️️️➡️️ Леон Сабуа
46'
Замена
O. Polyakov ️️️️➡️️ Артем Максименко
46'
Желтая карточка
Жирайр Маргарян
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урарту
42
Александр Мелихов
ВР
15
Жирайр Маргарян
ЛЗ
14
Эрик Пилоян
ЦЗ
6
Угочукву Иву
ОП
26
Драман Салу
ЦП
4
Евгений Цымбалюк
ЦП
55
Артем Максименко
ПВ
30
Нарек Григорян
ПВ
18
Леон Сабуа
ЦФ
20
N. Antwi
ЦФ
33
Marcos Júnior
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Зриньски
4
Хрвойе Баришич
ЦЗ
95
Матей Сенич
ЦЗ
6
Йосип Чорлука
ЦП
5
Дарио Канаджижа
ЦП
91
Марио Тичинович
ЦП
17
Матия Малекинушич
ПВ
23
Мато Станич
ЦФ
99
Неманья Билбия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Урарту
13
Иван Зотько
ЦЗ
16
Barry Isaac
ЦЗ
20
Periša Pešukić
ЦЗ
17
Eduardo
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
90
O. Polyakov
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
Зриньски
12
Антонио Сольдо
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
8
Дамир Зломислич
ОП
24
Петар Мишич
ЦП
10
Томислав Киш
ЦФ
9
Франко Саблич
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦФ
25
Марио Чуже
ЦФ
2-1-2-2-3
42
Мелихов
15
Маргарян
14
Пилоян
6
Иву
26
Салу
4
Цымбалюк
55
Максименко
30
Григорян
33
20
18
Сабуа
2-3-1-2
4
Баришич
95
Сенич
6
Чорлука
5
Канаджижа
91
Тичинович
17
Малекинушич
99
Билбия
23
Станич
20
20
20
20
Саного
23
Озбилиз
23
Озбилиз
Саного
26
Салу
28
Могилевец
28
Могилевец
26
Салу
18
Сабуа
9
Саного
9
Саного
18
Сабуа
55
Максименко
90
90
55
Максименко
23
Станич
8
Зломислич
8
Зломислич
23
Станич
91
Тичинович
9
Саблич
9
Саблич
91
Тичинович
17
Малекинушич
25
Чуже
25
Чуже
17
Малекинушич
Остались в запасе
Урарту
Зриньски
13
Иван Зотько
ЦЗ
16
Barry Isaac
ЦЗ
17
Eduardo
ЦП
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
12
Антонио Сольдо
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
24
Петар Мишич
ЦП
10
Томислав Киш
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Иван Зотько
ЦЗ
16
Barry Isaac
ЦЗ
17
Eduardo
ЦП
31
Dmitry Abakumov
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
9
Narek Aghasaryan
ЦФ
Остались в запасе
12
Антонио Сольдо
ВР
50
Керим Мемиджа
ЦЗ
24
Петар Мишич
ЦП
10
Томислав Киш
ЦФ
7
Звонимир Козули
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Урарту - Зриньски
2
5
Желтые карточки
2
5
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Арсенал
- : -
12.03.2024
Порту
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал Сосьедад
- : -
05.03.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Бавария
- : -
05.03.2024
Лацио
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити
- : -
06.03.2024
Копенгаген
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Реал
- : -
06.03.2024
РБ Лейпциг
Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч
Арсенал
- : -
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