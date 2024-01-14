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Сельта
Валенсия
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
31 января, 17:11
0
Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии перед началом матча Примеры
30 января, 22:55
3
Экс-капитана «Сельты» обвинили в сексуальном насилии перед началом матча Примеры
30 января, 22:55
3
Мостовой рассказал, почему не настоял на переходе в «Реал» или «Барселону»
29 января, 09:06
9
Уткин назвал удивительное качество Захаряна
24 января, 14:56
2
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:04
0
«Сельта» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 10:42
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
3 февраля, 15:05
0
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
3 февраля, 11:32
0
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
31 января, 17:11
0
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
29 января, 00:59
0
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Последние матчи
Все
Сельта
Валенсия
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 22 тур
Сельта
0 : 1
28.01.2024
Жирона
Испания. Кубок, 1/4 финала
Сельта
1 : 2
23.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Сельта
0 : 1
20.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
2 : 1
03.02.2024
Альмерия
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2 : 0
28.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
20.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия

Сельта - Валенсия - 26 мая 2024

Сельта
26.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 38 тур
- : -
Не начался
Валенсия
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Сельта - Валенсия
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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