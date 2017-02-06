Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Севилья
Гранада
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
Болельщик, ткнувший пальцем между ягодиц Окампоса, оказался несовершеннолетним – его дело передали в прокуратуру
6 февраля, 19:15
9
Реакция «Севильи» на инцидент с Окампосом – болельщик ткнул ему пальцем между ягодиц
6 февраля, 16:08
17
Болельщик «Райо Вальекано» ткнул пальцем между ягодиц Окампоса в матче Примеры
6 февраля, 12:43
13
«Райо Вальекано» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 февраля 2024
5 февраля, 14:00
0
«Райо Вальекано» – «Севилья»: прогноз на матч Примеры, 5 февраля
5 февраля, 13:08
0
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
1 февраля, 18:50
0
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
1 февраля, 09:23
0
«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры
30 января, 23:39
0
«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 12:33
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Севилья
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 2
05.02.2024
Севилья
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
1 : 0
25.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 21 тур
Жирона
5 : 1
21.01.2024
Севилья
Испания. Кубок, 1/8 финала
Хетафе
1 : 3
16.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис

Севилья - Гранада - 05 мая 2024

Севилья
05.05.2024, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 34 тур
- : -
Не начался
Гранада
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Севилья - Гранада
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Испания. Примера
Все
Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+