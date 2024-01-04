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Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
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Масалитин: «Захарян потерял полгода, сколько еще он будет сидеть на лавке — непонятно»
«Мальорка» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2024
Захарян восстановился от травмы и сможет сыграть в полуфинале Кубка Испании
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