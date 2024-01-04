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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Спартак» рассматривал вариант с трансфером Луиса Суареса
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Президент «Барселоны» высказался о судействе в матче «Реал» — «Альмерия»
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024