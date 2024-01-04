«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига

Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол

Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах