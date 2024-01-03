«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
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Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
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«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»