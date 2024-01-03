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Осасуна
Кадис
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
0
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
31 января, 23:04
0
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:28
0
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
31 января, 23:04
0
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
31 января, 21:16
1
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
31 января, 19:54
0
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024
31 января, 12:09
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:27
0
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
4 февраля, 09:40
0
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
27 января, 13:54
0
Претендующий на Абаскаля «Кадис» объявил нового тренера
24 января, 15:54
1
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Последние матчи
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Осасуна
Кадис
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
0 : 3
04.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 1
28.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 21 тур
Осасуна
3 : 2
21.01.2024
Хетафе
Испания. Кубок, 1/8 финала
Осасуна
0 : 2
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 23 тур
Вильярреал
0 : 0
04.02.2024
Кадис
Испания. Примера, 22 тур
Кадис
0 : 0
28.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 0
19.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Кадис
1 : 3
14.01.2024
Валенсия
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис

Осасуна - Кадис - 17 февраля 2024

Осасуна
17.02.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 25 тур
- : -
Не начался
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Кадис
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Статистика матча Осасуна - Кадис
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
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Испания. Примера
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Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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