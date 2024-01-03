«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» (1:0), у Роке дебютный гол
Ферран травмировался и покинул матч с «Осасуной» в слезах
Стали известны стартовые составы на матч «Барселона» – «Осасуна»: 20 тур Ла Лига
«Барселона» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2024
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
«Вильярреал» – «Кадис»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
«Вильярреал» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2024
«Кадис» – «Атлетик»: прогноз на матч Ла Лиги, 28 января
Претендующий на Абаскаля «Кадис» объявил нового тренера