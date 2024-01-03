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Барселона
Гранада
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
1
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
С «Барселоны» намерены взыскать 23 миллиона
9 февраля, 18:39
1
Лучшие бомбардиры в истории футбола
8 февраля, 17:30
6
Стали известны планы Клоппа после ухода из «Ливерпуля»
8 февраля, 09:10
0
Только одна страна Евросоюза не подписала заявление против Суперлиги
8 февраля, 00:42
8
Дани Алвес заплакал в суде по делу об изнасиловании
7 февраля, 23:29
5
Тер Стеген может сыграть за «Барселону» впервые за три месяца
5 февраля, 13:35
0
«Бавария» досрочно забрала у «Гранады» Сарагосу
1 февраля, 18:50
0
«МЮ» отдал хавбека в аренду «Гранаде»
1 февраля, 09:23
0
«Бавария» нашла замену для травмированного Комана в предпоследней команде Примеры
30 января, 23:39
0
«Хетафе» – «Гранада»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2024
29 января, 12:33
0
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Последние матчи
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Барселона
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Алавес
1 : 3
03.02.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Барселона
1 : 0
31.01.2024
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Барселона
3 : 5
27.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
4 : 2
24.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
2 : 0
29.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0 : 1
22.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 19 тур
Гранада
2 : 0
03.01.2024
Кадис

Барселона - Гранада - 11 февраля 2024

Барселона
11.02.2024, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
- : -
Не начался
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Гранада
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Барселона - Гранада
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Испания. Примера
Все
Текущие
Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
- : -
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Россия
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