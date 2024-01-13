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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Вильярреал
Лас-Пальмас - Вильярреал: обзор матча 13 января 2024
Лас-Пальмас
13.01.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 20 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
8'
К. Родригес
51'
Х. Херцог
63'
К. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Вильярреал
Замена
I. González
️️️️
М. Эль-Хаддади
86'
Замена
М. Кардона
️️️️
К. Родригес
86'
75'
Замена
М. Тригерос
️️️️
А. Баэна
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
Х. Муньос
73'
Замена
Б. Рамирес
️️️️
С. Рамирес
73'
68'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Комесанья
68'
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
ГОЛ! 3:0!
К. Родригес
Пас отдал
Х. Муньос
63'
Замена
М. Парк
️️️️
А. Молейро
61'
56'
Замена
А. Серлот
️️️️
Х. Луис Моралес
56'
Замена
К. Фемения
️️️️
А. Альтимира
ГОЛ! 2:0!
Х. Херцог
Пас отдал
С. Рамирес
51'
Желтая карточка
С. Кардона
43'
39'
Желтая карточка
Э. Байи
Желтая карточка
Х. Херцог
34'
19'
Желтая карточка
А. Баэна
Желтая карточка
Х. Муньос
16'
Желтая карточка
А. Суарес
16'
ГОЛ! 1:0!
К. Родригес
Пас отдал
А. Молейро
8'
1'
Желтая карточка
А. Альтимира
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
7
Жерар Морено
(К)
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
11
Бенито Рамирес
ЛВ
17
Пехиньо
ЛВ
6
Iñaki González
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вальес
23
Кардона
15
Херцог
35
Мармоль
4
Суарес
21
Перроне
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
4-2-2-2
1
Йоргенсен
2
Альтимира
3
Байи
4
Куэнка
23
Педраса
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
16
Эль-Хаддади
6
6
16
Эль-Хаддади
14
Муньос
12
Лойодиче
12
Лойодиче
14
Муньос
10
Молейро
2
Парк
2
Парк
10
Молейро
19
Рамирес
11
Рамирес
11
Рамирес
19
Рамирес
20
Родригес
22
Кардона
22
Кардона
20
Родригес
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
2
Альтимира
17
Фемения
17
Фемения
2
Альтимира
14
Комесанья
13
Коклен
13
Коклен
14
Комесанья
10
Баэна
14
Тригерос
14
Тригерос
10
Баэна
25
Моралес
9
Серлот
9
Серлот
25
Моралес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Пехиньо
ЛВ
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
25
Пепе Рейна
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
38
Але Горрин
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
17
Пехиньо
ЛВ
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
5
Стефан Лекович
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
4
3
Всего ударов по воротам
8
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
11
Офсайды
0
8
Количество передач
541
413
Сейвы
3
0
Точность передач %
86
84
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
0.6
1.93
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
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Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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