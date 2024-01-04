Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Барселона
Лас-Пальмас - Барселона: обзор матча 04 января 2024
Лас-Пальмас
04.01.2024, четверг, 23:30
Испания. Примера, 19 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
12'
М. Эль-Хаддади
55'
Ф. Торрес
90+3'
И. Гюндоган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лас-Пальмас - Барселона
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Гюндоган
Желтая карточка
К. Родригес
90'
+2
Красная карточка
Д. Синкгравен
90'
+1
Желтая карточка
С. Кардона
89'
Желтая карточка
Х. Муньос
88'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
А. Суарес
83'
81'
Желтая карточка
Л. Ямаль
Желтая карточка
С. Коко
79'
78'
Замена
В. Роке
️️️️
Ф. Торрес
72'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Р. Левандовски
72'
Замена
Л. Ямаль
️️️️
Рафинья
Замена
Пехиньо
️️️️
С. Рамирес
68'
Замена
Э. Лойодиче
️️️️
А. Молейро
68'
Замена
М. Кардона
️️️️
М. Эль-Хаддади
59'
Желтая карточка
А. Суарес
58'
55'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
С. Роберто
20'
Желтая карточка
С. Роберто
ГОЛ! 1:0!
М. Эль-Хаддади
Пас отдал
С. Рамирес
12'
11'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
1
Альваро Вальес
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
4
Алекс Суарес
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
35
Мика Мармоль
ЦЗ
21
Максимо Перроне
ОП
14
Хавьер Муньос
ЦП
20
Кириан Родригес
(К)
АП
10
Альберто Молейро
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
6
Серджи Роберто
(К)
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Лас-Пальмас
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
6
Iñaki González
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вальес
23
Кардона
23
Коко
35
Мармоль
4
Суарес
21
Перроне
14
Муньос
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
4-3-2-1
1
Пенья
2
Канселу
33
Араухо
23
Кунде
3
Бальде
6
Роберто
21
де Йонг
20
Гюндоган
14
Торрес
11
Рафинья
9
Левандовски
4
Суарес
24
Синкгравен
24
Синкгравен
4
Суарес
10
Молейро
12
Лойодиче
12
Лойодиче
10
Молейро
19
Рамирес
17
Пехиньо
17
Пехиньо
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
22
Кардона
22
Кардона
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
15
Кристенсен
15
Кристенсен
2
Канселу
11
Рафинья
10
Ямаль
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
79
Феликс
79
Феликс
9
Левандовски
14
Торрес
9
Роке
9
Роке
14
Торрес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Барселона
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
38
Але Горрин
ВР
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
6
Iñaki González
ЦП
2
Марвин Парк
ЦП
9
Сори Каба
ЦФ
17
Кристиан Эррера
ЦФ
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Андер Астралага
ВР
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Лас-Пальмас - Барселона
5
1
3
Всего ударов по воротам
12
15
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
14
5
Офсайды
2
14
Количество передач
391
479
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.65
2.29
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
0 : 2
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Новости команд
Все
Лас-Пальмас
Барселона
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку»
12 июня
5
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Сочи» может подписать игрока из испанского клуба
2025.08.22 09:09
«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Умер 23-летний футболист «Лас-Пальмаса»
2025.06.26 16:16
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Вчера, 17:40
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Лиги чемпионов после 5-го тура общего этапа
Вчера, 16:48
Миранчук оценил, есть ли у Батракова потенциал для игры в «Барселоне»
Вчера, 14:55
Российский болельщик умер на матче «Барселоны» в Баку
Вчера, 11:25
5
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Вчера, 10:31
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+