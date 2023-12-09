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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 09 декабря 2023
Мальорка
09.12.2023, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Севилья
11'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
Абдон
90'
+3
88'
Замена
К. Салас
️️️️
А. Педроса
83'
Замена
О. Торрес
️️️️
Д. Соу
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Родригес
81'
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Дардер
81'
74'
Желтая карточка
Б. Сумаре
Замена
А. Латорре
️️️️
Х. Коста
69'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
М. Вальент
69'
Желтая карточка
Х. Коста
68'
Замена
Абдон
️️️️
К. Ларин
64'
45'
+2
Желтая карточка
Ю. Эн-Несири
33'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Лукебакио
ГОЛ! 1:0!
К. Ларин
Пас отдал
С. Кошта
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
21
Антонио Раильо
(К)
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Омар Маскарель
ОП
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
11
Иван Ракитич
(К)
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
14
Даниэль Луна
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Райкович
22
Настасич
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
8
Маскарель
11
Кошта
24
Маффео
10
Дардер
14
Родригес
9
Ларин
2-1-4-2-1
13
Дмитрович
93
Рамос
17
Педроса
34
Сумаре
97
Соу
24
Санчес
8
Гудель
11
Ракитич
11
Лукебакио
7
Окампос
21
Эн-Несири
24
Коста
3
Латорре
3
Латорре
24
Коста
24
Вальент
20
Гонсалес
20
Гонсалес
24
Вальент
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
14
Родригес
6
Санчес
6
Санчес
14
Родригес
9
Ларин
9
Абдон
9
Абдон
9
Ларин
17
Педроса
4
Салас
4
Салас
17
Педроса
97
Соу
8
Торрес
8
Торрес
97
Соу
11
Лукебакио
24
Янузай
24
Янузай
11
Лукебакио
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
14
Даниэль Луна
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
1
Рафаэль Ромеро
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Дарио Бенавидес
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Мальорка - Севилья
2
2
Всего ударов по воротам
2
9
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
7
Нарушения
5
3
Офсайды
2
0
Количество передач
144
268
Сейвы
3
0
Точность передач %
68
87
Удары мимо ворот
1
6
Удары из пределов штрафной
1
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.09
0.35
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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