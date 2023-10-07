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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 07 октября 2023
Мальорка
07.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
5'
Д. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Валенсия
90'
+4
Замена
Я. Гасиоровски
️️️️
Т. Корреа
Замена
М. Морланес
️️️️
С. Дардер
74'
Замена
О. Маскарель
️️️️
С. Кошта
74'
72'
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Озкаджар
Замена
Х. Коста
️️️️
А. Латорре
70'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
А. Санчес
70'
69'
Желтая карточка
Ф. Перес
Замена
К. Ларин
️️️️
Абдон
61'
58'
Замена
Ф. Перес
️️️️
Р. Яремчук
Желтая карточка
С. Кошта
36'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
В. Мурики
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
6
Антонио Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
19
Хави Льябрес
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Райкович
3
Латорре
22
Настасич
24
Вальент
20
Гонсалес
11
Кошта
6
Санчес
10
Дардер
14
Родригес
9
Абдон
19
Мурики
4-3-3
25
Мамардашвили
14
Корреа
3
Паулиста
39
Озкаджар
3
Москера
18
Пепелу
8
Гуэрра
21
Амалла
11
Яремчук
9
Дуро
16
Лопес
3
Латорре
24
Коста
24
Коста
3
Латорре
11
Кошта
8
Маскарель
8
Маскарель
11
Кошта
10
Дардер
8
Морланес
8
Морланес
10
Дардер
6
Санчес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
6
Санчес
9
Абдон
9
Ларин
9
Ларин
9
Абдон
14
Корреа
3
Гасиоровски
3
Гасиоровски
14
Корреа
39
Озкаджар
20
Фулкье
20
Фулкье
39
Озкаджар
11
Яремчук
21
Перес
21
Перес
11
Яремчук
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
25
Иван Куэльяр
ВР
3
Хосе Копете
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
4
Давид Лопес
ЦЗ
11
Miguelito
ЦЗ
19
Хави Льябрес
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
9
Марио Домингес
ЦФ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Мальорка - Валенсия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
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