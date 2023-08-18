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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Вильярреал
Мальорка - Вильярреал: обзор матча 18 августа 2023
Мальорка
18.08.2023, пятница, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Вильярреал
62'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мальорка - Вильярреал
83'
Желтая карточка
С. Комесанья
77'
Замена
С. Комесанья
️️️️
А. Баэна
77'
Замена
И. Акомах
️️️️
Б. Бреретон
76'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ж. Морено
Желтая карточка
М. Вальент
73'
Замена
Х. Льябрес
️️️️
О. Маскарель
72'
67'
Замена
Э. Капу
️️️️
Р. Террац
67'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
М. Габбиа
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Родригес
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Морено
51'
Желтая карточка
А. Баэна
Замена
С. Кошта
️️️️
М. Морланес
46'
Замена
С. Дардер
️️️️
А. Ндиайе
46'
45'
+5
Желтая карточка
Р. Террац
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
А. Раильо
45'
+1
45'
Желтая карточка
Б. Бреретон
Желтая карточка
О. Маскарель
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Предраг Райкович
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Мануэль Морланес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Мальорка
1
Пере Гарсия
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Санти Комесанья
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
4
Денис Суарес
АП
11
Илиас Акомах
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
3
Копете
21
Раильо
24
Вальент
24
Коста
8
Маскарель
24
Маффео
8
Морланес
21
Ндиайе
14
Родригес
19
Мурики
4-1-1-2-2
1
Йоргенсен
4
Куэнка
46
Габбиа
8
Фойт
23
Педраса
11
Террац
10
Парехо
10
Баэна
22
Бреретон
9
Серлот
7
Морено
21
Раильо
20
Гонсалес
20
Гонсалес
21
Раильо
8
Морланес
11
Кошта
11
Кошта
8
Морланес
21
Ндиайе
10
Дардер
10
Дардер
21
Ндиайе
8
Маскарель
19
Льябрес
19
Льябрес
8
Маскарель
14
Родригес
9
Ларин
9
Ларин
14
Родригес
46
Габбиа
39
Альбиоль
39
Альбиоль
46
Габбиа
11
Террац
6
Капу
6
Капу
11
Террац
10
Баэна
14
Комесанья
14
Комесанья
10
Баэна
7
Морено
4
Суарес
4
Суарес
7
Морено
22
Бреретон
11
Акомах
11
Акомах
22
Бреретон
Остались в запасе
Мальорка
Вильярреал
1
Пере Гарсия
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
25
Пепе Рейна
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
1
Пере Гарсия
ВР
1
Доминик Грейф
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
2
Адрия Альтимира
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Мальорка - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
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0 : 1
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