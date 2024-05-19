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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 19 мая 2024
Манчестер Сити
19.05.2024, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
2'
Ф. Фоден
18'
Ф. Фоден
59'
Родри
42'
М. Кудус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
Замена
М. Ковачич
️️️️
Ф. Фоден
90'
+1
86'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
81'
Замена
Д. Эрти
️️️️
М. Антонио
75'
Желтая карточка
Э. Альварес
71'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Эмерсон
Замена
Н. Аке
️️️️
М. Аканджи
71'
ГОЛ! 3:1!
Родри
Пас отдал
Б. Силва
59'
42'
ГОЛ! 2:1!
М. Кудус
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Ж. Доку
18'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Бернарду Силва
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ортега
3
Диаш
95
Аканджи
24
Гвардиол
2
Уокер
16
Родри
47
Фоден
26
Де Брюйне
20
Силва
9
Холанд
11
Доку
3-3-1-2-1
23
Ареоля
3
Крессуэлл
15
Мавропанос
4
Зума
34
Цоуфал
28
Соучек
33
Эмерсон
30
Уорд-Проус
11
Пакета
20
Кудус
18
Антонио
95
Аканджи
15
Аке
15
Аке
95
Аканджи
47
Фоден
8
Ковачич
8
Ковачич
47
Фоден
33
Эмерсон
4
Альварес
4
Альварес
33
Эмерсон
18
Антонио
17
Эрти
17
Эрти
18
Антонио
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
14
Оскар Бобб
ПВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
Всего ударов по воротам
28
3
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
73
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
3
12
Офсайды
3
0
Количество передач
771
141
Сейвы
1
9
Точность передач %
93
160
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
17
0
Удары из-за пределов штрафной
11
0
xG (ожидаемые голы)
2.01
0.36
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Посещаемость:
53400
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