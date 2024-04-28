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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Арсенал
Тоттенхэм - Арсенал: обзор матча 28 апреля 2024
Тоттенхэм
28.04.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
2 : 3
Завершен
Арсенал
64'
К. Ромеро
87'
Х. Сон (П)
15'
П. Хейбьерг (АГ)
27'
Б. Сака
38'
К. Хаверц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Арсенал
89'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
М. Эдегор
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Б. Дэвис
88'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Х. Сон
87'
83'
Желтая карточка
Т. Парти
Желтая карточка
Б. Дэвис
81'
Желтая карточка
Д. Кулушевски
77'
ГОЛ! 1:3!
К. Ромеро
64'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Д. Мэддисон
64'
Замена
И. Биссума
️️️️
П. Хейбьерг
64'
63'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
Замена
П. Сарр
️️️️
Р. Бентанкур
46'
38'
ГОЛ! 0:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Д. Райс
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Т. Вернер
31'
27'
ГОЛ! 0:2!
Б. Сака
Пас отдал
К. Хаверц
15'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
П. Хейбьерг
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
(К)
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
47
Ришарлисон
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-3-1
25
Викарио
4
Дэвис
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
11
Вернер
4-1-1-3-1
1
Райя
5
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
23
Хейбьерг
28
Биссума
28
Биссума
23
Хейбьерг
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
4
Дэвис
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
4
Дэвис
11
Вернер
22
Джонсон
22
Джонсон
11
Вернер
10
Мэддисон
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
10
Мэддисон
8
Эдегор
4
Кивиор
4
Кивиор
8
Эдегор
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
40
Брэндон Остин
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
2
1
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
16
Офсайды
3
4
Количество передач
555
341
Сейвы
1
0
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.37
1.08
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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