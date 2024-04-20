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АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Арсенал
Вулверхэмптон - Арсенал: обзор матча 20 апреля 2024
Вулверхэмптон
20.04.2024, суббота, 21:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
45'
Л. Троссард
90+5'
М. Эдегор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Арсенал
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Эдегор
80'
Замена
Т. Парти
️️️️
Г. Жезус
Замена
Р. Айт Нури
️️️️
М. Доэрти
75'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Т. Чирева
75'
72'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Л. Троссард
Желтая карточка
Х. Хванг
51'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Хванг
51'
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Г. Жезус
35'
Желтая карточка
Д. Райс
Желтая карточка
М. Килман
35'
Желтая карточка
Тоти
32'
29'
Желтая карточка
Л. Троссард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
3
Уго Буэно
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
3
Макс Килман
(К)
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
23
Таванда Чирева
ЦП
12
Бубакар Траоре
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
7
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вулверхэмптон
25
Дэниэл Бентли
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
24
Fletcher Holman
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
3-2-4-1
1
Са
14
Буэно
3
Килман
24
Тоти
3
Буэно
2
Доэрти
23
Чирева
35
Гомес
20
Дойл
12
Траоре
7
Хванг
4-1-3-2
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
19
Троссард
9
Жезус
29
Хаверц
2
Доэрти
21
Айт Нури
21
Айт Нури
2
Доэрти
7
Хванг
99
Лемина
99
Лемина
7
Хванг
23
Чирева
7
Сарабия
7
Сарабия
23
Чирева
9
Жезус
18
Парти
18
Парти
9
Жезус
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Троссард
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Арсенал
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
24
Fletcher Holman
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
25
Дэниэл Бентли
ВР
61
Wesley Okoduwa
ЦЗ
45
Ти Барнетт
ЛВ
63
Натан Фрейзер
ЦФ
24
Fletcher Holman
ЦФ
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Вулверхэмптон - Арсенал
3
2
Всего ударов по воротам
5
24
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
14
9
Офсайды
1
2
Количество передач
459
536
Сейвы
7
3
Точность передач %
81
86
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
3
10
xG (ожидаемые голы)
0.14
1.21
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Мулинекс
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