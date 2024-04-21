Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Ноттингем Форест
Эвертон - Ноттингем Форест: обзор матча 21 апреля 2024
Эвертон
21.04.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
29'
И. Гуйе
76'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эвертон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Ю. Шермити
90'
+16
90'
+11
Желтая карточка
Мурильо
Замена
Ю. Шермити
️️️️
Бету
90'
+10
Желтая карточка
Д. Харрисон
83'
81'
Желтая карточка
Р. Йетс
Желтая карточка
Д. Брэнтуэйт
81'
80'
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Хадсон-Одои
80'
Замена
Р. Рибейру
️️️️
Данило
80'
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
ГОЛ! 2:0!
Д. Макнил
Пас отдал
А. Дукуре
76'
Желтая карточка
А. Дукуре
74'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
А. Гомеш
67'
Замена
Бету
️️️️
Д. Калверт-Льюин
67'
53'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Рейна
ГОЛ! 1:0!
И. Гуйе
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
(К)
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
8
Данило
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
23
Бету
ЦФ
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Родригу Рибейру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
16
Миколенко
6
Тарковски
4
Брэнтуэйт
15
Янг
5
Гуйе
20
Гомеш
6
Дукуре
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-2-1
26
Селс
3
Уильямс
19
Ниахате
5
Мурильо
34
Эйна
8
Данило
8
Домингес
10
Гиббс-Уайт
7
Хадсон-Одои
10
Рейна
9
Вуд
20
Гомеш
37
Гарнер
37
Гарнер
20
Гомеш
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Бету
9
Шермити
9
Шермити
Бету
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
10
Рейна
19
Эланга
19
Эланга
10
Рейна
8
Данило
9
Рибейру
9
Рибейру
8
Данило
7
Хадсон-Одои
27
Ориги
27
Ориги
7
Хадсон-Одои
Остались в запасе
Эвертон
Ноттингем Форест
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
25
Льюис Уоррингтон
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Эвертон - Ноттингем Форест
4
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
15
9
Офсайды
0
1
Количество передач
374
564
Сейвы
3
2
Точность передач %
75
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.88
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Халл Сити
- : -
02.12.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Гудисон Парк
Новости команд
Все
Эвертон
Ноттингем Форест
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
АПЛ: шансы «Эвертона» и «Ливерпуля» на победу в матче 12-го тура
09:16
«Манчестер Юнайтед» рассматривает трех защитников и нападающего
24 ноября
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Жена звезды АПЛ назвала любимый совместный досуг: «Трахаться!»
22 ноября
4
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
АПЛ. «Челси» проиграл аутсайдеру чемпионата (2:3), потерпев третье поражение подряд
00:54
«Ноттингем Форест» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 21:50
АПЛ: шансы «Ноттингем Форест» и «Челси» на победу в матче 12-го тура
26 ноября
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+