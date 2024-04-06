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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

06.04.2024, Суббота, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
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Матч начнется в 17:00 мск
Англия. Премьер-лига (2023/2024)
17 тур
16 декабря, суббота 18:00 Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
26 тур
5 марта, воскресенье 19:30 Ливерпуль 7:0 Манчестер Юнайтед
3 тур
22 августа, понедельник 22:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2022

12 июля, вторник 16:00 Манчестер Юнайтед 4:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
19 апреля, вторник 22:00 Ливерпуль 4:0 Манчестер Юнайтед
9 тур
24 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 0:5 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
34 тур
13 мая, четверг 22:15 Манчестер Юнайтед 2:4 Ливерпуль
19 тур
17 января, воскресенье 19:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2020/2021)
1/16 финала
24 января, воскресенье 20:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 января, воскресенье 19:30 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
9 тур
20 октября, воскресенье 18:30 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:05 Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
Международный кубок чемпионов 2018

29 июля, воскресенье 00:01 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 15:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
14 октября, суббота 14:30 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
15 января, воскресенье 19:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
8 тур
17 октября, понедельник 22:00 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
ответный матч		 17 марта, четверг 23:05 Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Лига Европы (2015/2016)
1/8 финала
первый матч		 10 марта, четверг 23:05 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
17 января, воскресенье 17:05 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
12 сентября, суббота 19:30 Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
30 тур
22 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
14 декабря, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
Товарищеские матчи 2014

5 августа, вторник 04:00 Ливерпуль 1:3 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
16 марта, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль
3 тур
1 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
25 сентября, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
22 тур
13 января, воскресенье 17:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
5 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 16:45 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
8 тур
15 октября, суббота 15:45 Ливерпуль 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2011/2012)
1/16 финала
28 января, суббота 16:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед
5 тур
19 сентября, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль
Англия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
9 января, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
31 тур
21 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль
10 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
14 марта, суббота 15:45 Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль
4 тур
13 сентября, суббота 15:45 Ливерпуль 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 16:30 Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль
17 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Борнмут 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Вулверхэмптон 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Бернли 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Ньюкасл 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Ливерпуль 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Челси 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Лутон Таун 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Брайтон 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Шеффилд Юнайтед 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Вест Хэм 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Манчестер Юн 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Фулхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Астон Вилла 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Брентфорд 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Кристал Пэлас 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Ноттингем Форест 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Тоттенхэм 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Манчестер Сити 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Эвертон 0 0 0 0 0:0 0 0
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