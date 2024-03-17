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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Астон Вилла
Вест Хэм - Астон Вилла: обзор матча 17 марта 2024
Вест Хэм
17.03.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Астон Вилла
29'
М. Антонио
79'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Астон Вилла
Желтая карточка
К. Мавропанос
87'
86'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
М. Кудус
86'
Замена
А. Крессуэлл
️️️️
Эмерсон
84'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Л. Пакета
84'
83'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
Э. Альварес
83'
79'
ГОЛ! 1:1!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
М. Диаби
70'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Антонио
66'
63'
Замена
Н. Дзаньоло
️️️️
М. Роджерс
63'
Замена
Л. Динь
️️️️
А. Морено
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
Д. Дуран
46'
Замена
М. Кэш
️️️️
К. Лангле
ГОЛ! 1:0!
М. Антонио
Пас отдал
В. Цоуфал
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Курт Зума
(К)
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
(К)
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
12
Дуглас Луис
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
22
Джон Дуран
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Астон Вилла
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
4-2-3-1
23
Ареоля
33
Эмерсон
15
Мавропанос
4
Зума
34
Цоуфал
4
Альварес
28
Соучек
20
Кудус
11
Пакета
20
Боуэн
18
Антонио
4-1-1-1-3
1
Мартинес
15
Конса
2
Лангле
14
Торрес
11
Алекс Морено
12
Луис
18
Тилеманс
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
22
Дуран
33
Эмерсон
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
33
Эмерсон
18
Антонио
2
Джонсон
2
Джонсон
18
Антонио
11
Пакета
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Пакета
11
Алекс Морено
12
Динь
12
Динь
11
Алекс Морено
2
Лангле
2
Кэш
2
Кэш
2
Лангле
17
Роджерс
10
Дзаньоло
10
Дзаньоло
17
Роджерс
22
Дуран
19
Диаби
19
Диаби
22
Дуран
Остались в запасе
Вест Хэм
Астон Вилла
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
17
Джордж Эрти
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Робин Ольсен
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вест Хэм - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
10
Нарушения
13
12
Офсайды
4
2
Количество передач
250
619
Сейвы
4
3
Точность передач %
76
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.63
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ипсвич Таун
- : -
28.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Лондон
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