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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Манчестер Сити
Брайтон - Манчестер Сити: обзор матча 25 апреля 2024
Брайтон
25.04.2024, четверг, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
17'
К. Де Брюйне
26'
Ф. Фоден
34'
Ф. Фоден
62'
Х. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Манчестер Сити
79'
Замена
Р. Льюис
️️️️
К. Уокер
79'
Замена
С. Гомес
️️️️
Родри
78'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Б. Силва
Желтая карточка
К. Балеба
76'
Замена
М. О'Махони
️️️️
Д. Уэлбек
75'
72'
Замена
М. Нуньес
️️️️
К. Де Брюйне
72'
Замена
Д. Грилиш
️️️️
Ф. Фоден
62'
ГОЛ! 0:4!
Х. Альварес
Пас отдал
К. Уокер
Замена
Игор
️️️️
Я. Модер
56'
Замена
О. Оффиа
️️️️
Й. Велтман
46'
Замена
С. Адингра
️️️️
А. Лаллана
46'
Желтая карточка
Й. Велтман
35'
34'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Фоден
Пас отдал
Б. Силва
26'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
К. Уокер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
7
Якуб Модер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Жуан Педро
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
26
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
44
Игор
ЦЗ
24
Одел Оффиа
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Факундо Буонанотте
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
4-3-1-2
23
Стил
4
Барко
6
ван Хеке
5
Данк
34
Велтман
7
Модер
13
Гросс
20
Балеба
10
Лаллана
18
Уэлбек
9
Педро
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
24
Гвардиол
95
Аканджи
16
Родри
8
Ковачич
26
Де Брюйне
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
7
Модер
44
Игор
44
Игор
7
Модер
34
Велтман
24
Оффиа
24
Оффиа
34
Велтман
10
Лаллана
7
Адингра
7
Адингра
10
Лаллана
18
Уэлбек
10
О'Махони
10
О'Махони
18
Уэлбек
16
Родри
17
Гомес
17
Гомес
16
Родри
2
Уокер
82
Льюис
82
Льюис
2
Уокер
26
Де Брюйне
27
Нуньес
27
Нуньес
26
Де Брюйне
47
Фоден
10
Грилиш
10
Грилиш
47
Фоден
20
Силва
11
Доку
11
Доку
20
Силва
Остались в запасе
Брайтон
Манчестер Сити
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
10
Факундо Буонанотте
АП
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Брайтон - Манчестер Сити
2
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
3
Офсайды
5
1
Количество передач
410
770
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
93
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.49
1.19
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Джарред Джиллетт
Стадион:
Фалмер
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