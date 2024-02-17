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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 17 февраля 2024
Манчестер Сити
17.02.2024, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Челси
83'
Родри
42'
Р. Стерлинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Сити - Челси
ГОЛ! 1:1!
Родри
83'
82'
Замена
Ч. Казадеи
️️️️
Н. Джексон
71'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
К. Палмер
Замена
Б. Силва
️️️️
Х. Альварес
64'
64'
Замена
К. Нкунку
️️️️
Р. Стерлинг
63'
Желтая карточка
Д. Петрович
60'
Желтая карточка
К. Палмер
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Н. Джексон
35'
Желтая карточка
М. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
15
Натан Аке
ЛЗ
95
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Жереми Доку
ЛП
16
Родри
ОП
26
Кевин Де Брюйне
АП
47
Фил Фоден
ПП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Джордже Петрович
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
5
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛП
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Энцо Фернандес
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
10
Коул Палмер
ПП
11
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Оскар Бобб
ПВ
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
22
Чезаре Казадеи
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Эдерсон
15
Аке
95
Аканджи
3
Диаш
2
Уокер
16
Родри
11
Доку
47
Фоден
26
Де Брюйне
19
Альварес
9
Холанд
4-1-4-1
1
Петрович
27
Густо
6
Колуилл
5
Дисаси
33
Чилвел
25
Кайседо
10
Палмер
17
Фернандес
8
Галлахер
19
Стерлинг
11
Джексон
19
Альварес
20
Силва
20
Силва
19
Альварес
10
Палмер
27
Чалоба
27
Чалоба
10
Палмер
11
Джексон
22
Казадеи
22
Казадеи
11
Джексон
19
Стерлинг
28
Нкунку
28
Нкунку
19
Стерлинг
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Стефан Ортега
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
20
Махамаду Сусохо
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Ише Самуэльс-Смит
ЛЗ
12
Элфи Гилхрист
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
3
Всего ударов по воротам
32
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
12
1
Нарушения
7
12
Офсайды
0
5
Количество передач
697
300
Сейвы
5
4
Точность передач %
91
80
Удары мимо ворот
12
2
Блокированные удары
15
1
Удары из пределов штрафной
24
8
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
3.1
1.57
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
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