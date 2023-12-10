Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Манчестер Сити
Лутон Таун - Манчестер Сити: обзор матча 10 декабря 2023
Лутон Таун
10.12.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
45+2'
Э. Адебайо
62'
Б. Силва
65'
Д. Грилиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Манчестер Сити
90'
+3
Замена
М. Аканджи
️️️️
Ф. Фоден
Замена
Д. Кларк
️️️️
Т. Локьер
90'
Замена
Т. Чон
️️️️
Р. Гилс
84'
83'
Замена
М. Нуньес
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Даути
77'
73'
Желтая карточка
Родри
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Таунсенд
72'
Замена
А. Локонга
️️️️
М. Накамба
72'
69'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
Й. Гвардиол
65'
ГОЛ! 1:2!
Д. Грилиш
Пас отдал
Х. Альварес
62'
ГОЛ! 1:1!
Б. Силва
Желтая карточка
М. Накамба
58'
ГОЛ! 1:0!
Э. Адебайо
Пас отдал
Э. Таунсенд
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
3
Райан Гилс
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
15
Том Локьер
(К)
ЦЗ
17
Амарии Белл
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К)
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
47
Фил Фоден
ЛВ
16
Родри
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
14
Оскар Бобб
ПВ
4-1-1-2-2
1
Камински
3
Гилс
15
Менжи
15
Локьер
17
Белл
6
Накамба
6
Баркли
45
Даути
25
Таунсенд
45
Адебайо
18
Браун
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
15
Аке
3
Диаш
24
Гвардиол
16
Родри
8
Ковачич
10
Грилиш
20
Силва
47
Фоден
19
Альварес
6
Накамба
6
Локонга
6
Локонга
6
Накамба
15
Локьер
18
Кларк
18
Кларк
15
Локьер
3
Гилс
19
Чон
19
Чон
3
Гилс
25
Таунсенд
9
Моррис
9
Моррис
25
Таунсенд
47
Фоден
28
Аканджи
28
Аканджи
47
Фоден
24
Гвардиол
6
Стоунз
6
Стоунз
24
Гвардиол
8
Ковачич
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Ковачич
Остались в запасе
Лутон Таун
Манчестер Сити
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Остались в запасе
14
Оскар Бобб
ПВ
1
Стефан Ортега
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лутон Таун - Манчестер Сити
2
1
Всего ударов по воротам
2
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
1
Нарушения
6
2
Количество передач
162
378
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
1
4
Удары из-за пределов штрафной
1
6
xG (ожидаемые голы)
0.39
0.77
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
Новости команд
Все
Лутон Таун
Манчестер Сити
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
Из АПЛ вылетели три клуба, поднявшиеся год назад из Чемпионшипа
2024.05.20 09:57
В «Манчестер Сити» случился раскол среди игроков
Вчера, 20:13
«Манчестер Сити» принял серьезное решение по Мареске на фоне неудач
25 ноября
4
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+