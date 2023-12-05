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АПЛ 2026/2027
Лутон Таун - Арсенал
Лутон Таун - Арсенал: обзор матча 05 декабря 2023
Лутон Таун
05.12.2023, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 4
Завершен
Арсенал
25'
Г. Ошо
49'
Э. Адебайо
57'
Р. Баркли
20'
Г. Мартинелли
45'
Г. Жезус
60'
К. Хаверц
90+7'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Арсенал
90'
+7
ГОЛ! 3:4!
Д. Райс
Пас отдал
М. Эдегор
Замена
Р. Гилс
️️️️
А. Даути
88'
Замена
Д. Кларк
️️️️
П. Мпанцу
88'
64'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
64'
Замена
А. Зинченко
️️️️
Я. Кивиор
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Э. Таунсенд
62'
Замена
Т. Чон
️️️️
Д. Браун
61'
Замена
К. Моррис
️️️️
Э. Адебайо
61'
60'
ГОЛ! 3:3!
К. Хаверц
Пас отдал
Г. Жезус
ГОЛ! 3:2!
Р. Баркли
Пас отдал
Э. Таунсенд
57'
ГОЛ! 2:2!
Э. Адебайо
Пас отдал
А. Даути
49'
45'
+1
Желтая карточка
Г. Жезус
45'
ГОЛ! 1:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Б. Уайт
Желтая карточка
Р. Баркли
44'
Желтая карточка
Д. Браун
33'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ошо
Пас отдал
А. Даути
25'
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
(К)
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Камински
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
12
Каборе
17
Мпанцу
6
Баркли
45
Даути
25
Таунсенд
18
Браун
45
Адебайо
4-1-3-2
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Уайт
41
Райс
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
9
Жезус
45
Даути
3
Гилс
3
Гилс
45
Даути
25
Таунсенд
27
Огбене
27
Огбене
25
Таунсенд
18
Браун
19
Чон
19
Чон
18
Браун
17
Мпанцу
18
Кларк
18
Кларк
17
Мпанцу
45
Адебайо
9
Моррис
9
Моррис
45
Адебайо
4
Кивиор
47
Зинченко
47
Зинченко
4
Кивиор
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
Остались в запасе
Лутон Таун
Арсенал
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
10
Зак Нельсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Лутон Таун - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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