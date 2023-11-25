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Ноттингем Форест - Брайтон
Ноттингем Форест - Брайтон: обзор матча 25 ноября 2023
Ноттингем Форест
25.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Брайтон
3'
Э. Эланга
76'
М. Гиббс-Уайт (П)
26'
Э. Фергюсон
45+4'
Ж. Педро
58'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттингем Форест - Брайтон
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Эйна
90'
82'
Желтая карточка
Б. Вербрюгген
77'
Замена
Я. Модер
️️️️
Э. Фергюсон
77'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Гиббс-Уайт
76'
74'
Желтая карточка
Э. Фергюсон
Желтая карточка
М. Ниахате
74'
73'
Красная карточка
Л. Данк
72'
Желтая карточка
Л. Данк
Замена
Р. Йетс
️️️️
Н. Домингес
69'
65'
Желтая карточка
С. Адингра
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Вуд
63'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Данило
62'
58'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ж. Педро
Желтая карточка
Г. Тоффоло
54'
46'
Замена
Ф. Буонанотте
️️️️
А. Лаллана
45'
+4
ГОЛ! 1:2!
Ж. Педро
Пас отдал
П. Гросс
35'
Замена
Д. Хиншелвуд
️️️️
Т. Лэмпти
26'
ГОЛ! 1:1!
Э. Фергюсон
Пас отдал
П. Гросс
21'
Замена
Ж. Педро
️️️️
А. Фати
ГОЛ! 1:0!
Э. Эланга
Пас отдал
М. Гиббс-Уайт
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К)
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
5
Льюис Данк
(К)
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ноттингем Форест
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
20
Карлос Балеба
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
17
Джош Дуффус
ЦФ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Влаходимос
15
Тоффоло
19
Ниахате
5
Мурильо
34
Эйна
23
Мангала
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
8
Домингес
19
Эланга
9
Вуд
4-2-3-1
1
Вербрюгген
48
Лэмпти
5
Данк
34
Велтман
6
ван Хеке
13
Гросс
6
Гилмор
7
Адингра
10
Лаллана
31
Фати
11
Фергюсон
34
Эйна
3
Уильямс
3
Уильямс
34
Эйна
8
Домингес
22
Йетс
22
Йетс
8
Домингес
8
Данило
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Данило
9
Вуд
27
Ориги
27
Ориги
9
Вуд
48
Лэмпти
8
Хиншелвуд
8
Хиншелвуд
48
Лэмпти
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
11
Фергюсон
7
Модер
7
Модер
11
Фергюсон
10
Лаллана
10
Буонанотте
10
Буонанотте
10
Лаллана
31
Фати
9
Педро
9
Педро
31
Фати
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Брайтон
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Стив Купер
23
Джейсон Стил
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
17
Джош Дуффус
ЦФ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
50
Бен Джексон
ЦЗ
17
Джош Дуффус
ЦФ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Ноттингем Форест - Брайтон
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сити Граунд
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