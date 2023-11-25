Ньюкасл - Челси

|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:1
|Ньюкасл
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:0
|Челси
|38 тур
|28 мая, воскресенье
|18:30
|Челси
|1:1
|Ньюкасл
|16 тур
|12 ноября, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:0
|Челси
|29 тур
|13 марта, воскресенье
|17:00
|Челси
|1:0
|Ньюкасл
|10 тур
|30 октября, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|0:3
|Челси
|24 тур
|15 февраля, понедельник
|23:00
|Челси
|2:0
|Ньюкасл
|9 тур
|21 ноября, суббота
|15:30
|Ньюкасл
|0:2
|Челси
|22 тур
|12 января, суббота
|20:30
|Челси
|2:1
|Ньюкасл
|3 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Ньюкасл
|1:2
|Челси
|38 тур
|13 мая, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|3:0
|Челси
|15 тур
|2 декабря, суббота
|15:30
|Челси
|3:1
|Ньюкасл
|26 тур
|13 февраля, суббота
|20:30
|Челси
|5:1
|Ньюкасл
|7 тур
|26 сентября, суббота
|19:30
|Ньюкасл
|2:2
|Челси
|37 тур
|15 мая, воскресенье
|16:30
|Челси
|2:2
|Ньюкасл
|15 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:30
|Ньюкасл
|1:1
|Челси
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Манчестер Юн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Ноттингем Форест
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Манчестер Сити
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0