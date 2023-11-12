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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Шеффилд Юнайтед
Брайтон - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 12 ноября 2023
Брайтон
12.11.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
6'
С. Адингра
74'
А. Уэбстер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Шеффилд Юнайтед
90'
+6
Замена
В. Осула
️️️️
Д. Богль
88'
Желтая карточка
Д. Робинсон
85'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Макэйти
Желтая карточка
К. Балеба
77'
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Уэбстер
Пас отдал
Д. Богль
Замена
Й. Велтман
️️️️
А. Фати
71'
Замена
К. Балеба
️️️️
Б. Гилмор
71'
Красная карточка
М. Дауд
69'
Желтая карточка
С. Адингра
66'
52'
Замена
Б. Осборн
️️️️
В. Соуза
Замена
К. Митома
️️️️
А. Лаллана
46'
Замена
Ж. Педро
️️️️
Ф. Буонанотте
46'
Желтая карточка
Ф. Буонанотте
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
Д. Богль
ГОЛ! 1:0!
С. Адингра
Пас отдал
Ф. Буонанотте
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Паскаль Гросс
(К)
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Факундо Буонанотте
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
(К)
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
8
Джек Хиншелвуд
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
20
Карлос Балеба
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
13
Джон Флек
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
9
Бени Траоре
ЦФ
10
Вильям Осула
ЦФ
3-3-3-1
23
Стил
4
Уэбстер
6
ван Хеке
44
Игор
6
Гилмор
81
Дауд
13
Гросс
7
Адингра
10
Буонанотте
31
Фати
10
Лаллана
3-4-1-1-1
25
Фодеринхэм
32
Балдок
14
Робинсон
6
Трасти
2
Богль
38
Хамер
5
Соуза
33
Томас
10
Норвуд
24
Макэйти
9
Арчер
31
Фати
34
Велтман
34
Велтман
31
Фати
6
Гилмор
20
Балеба
20
Балеба
6
Гилмор
10
Лаллана
22
Митома
22
Митома
10
Лаллана
10
Буонанотте
9
Педро
9
Педро
10
Буонанотте
5
Соуза
23
Осборн
23
Осборн
5
Соуза
24
Макэйти
20
Слимане
20
Слимане
24
Макэйти
2
Богль
10
Осула
10
Осула
2
Богль
Остались в запасе
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
1
Барт Вербрюгген
ВР
8
Джек Хиншелвуд
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
8
Джек Хиншелвуд
ОП
7
Якуб Модер
ЦП
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЦФ
10
Марк О'Махони
ЦФ
Остались в запасе
30
Жордан Амисса
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
13
Джон Флек
ЦП
11
Андре Брукс
ЛВ
9
Бени Траоре
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Брайтон - Шеффилд Юнайтед
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
Стадион:
Фалмер
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