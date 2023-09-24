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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль - Вест Хэм: обзор матча 24 сентября 2023
Ливерпуль
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
16'
М. Салах (П)
60'
Д. Нуньес
85'
Д. Жота
42'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Вест Хэм
Замена
В. Эндо
️️️️
А. Мак Аллистер
88'
87'
Замена
Д. Ингс
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 3:1!
Д. Жота
Пас отдал
В. ван Дейк
85'
83'
Желтая карточка
К. Зума
Замена
К. Гакпо
️️️️
Д. Нуньес
81'
Замена
Д. Жота
️️️️
Л. Диас
81'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
К. Джонс
77'
74'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Т. Соучек
74'
Замена
М. Кудус
️️️️
М. Антонио
ГОЛ! 2:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
А. Мак Аллистер
60'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
В. Цоуфал
36'
Желтая карточка
Э. Альварес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Салах
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
4
ван Дейк
2
Гомес
10
Мак Аллистер
21
Джонс
14
Диас
8
Собослаи
10
Салах
29
Нуньес
4-2-1-2-1
23
Ареоля
34
Цоуфал
4
Зума
21
Агер
33
Эмерсон
28
Соучек
4
Альварес
30
Уорд-Проус
20
Боуэн
11
Пакета
18
Антонио
10
Мак Аллистер
3
Эндо
3
Эндо
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Гравенберх
8
Гравенберх
21
Джонс
29
Нуньес
18
Гакпо
18
Гакпо
29
Нуньес
14
Диас
20
Жота
20
Жота
14
Диас
28
Соучек
8
Форнальс
8
Форнальс
28
Соучек
18
Антонио
20
Кудус
20
Кудус
18
Антонио
11
Пакета
28
Ингс
28
Ингс
11
Пакета
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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