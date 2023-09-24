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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Борнмут
Брайтон - Борнмут: обзор матча 24 сентября 2023
Брайтон
24.09.2023, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Борнмут
45+2'
М. Керкез (АГ)
46'
К. Митома
77'
К. Митома
25'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Борнмут
90'
+6
Желтая карточка
М. Сенеси
90'
Желтая карточка
Д. Брукс
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
С. Адингра
87'
83'
Замена
М. Сенеси
️️️️
Л. Келли
82'
Замена
Д. Брукс
️️️️
Ф. Биллинг
82'
Замена
Х. Траоре
️️️️
Р. Кристи
ГОЛ! 3:1!
К. Митома
Пас отдал
П. Эступиньян
77'
Желтая карточка
Л. Данк
75'
Замена
К. Балеба
️️️️
М. Дауд
74'
64'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Д. Клюйверт
63'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
М. Тавернье
Замена
Ж. Педро
️️️️
Д. Уэлбек
63'
ГОЛ! 2:1!
К. Митома
Пас отдал
М. Дауд
46'
Замена
К. Митома
️️️️
Ф. Буонанотте
46'
Замена
А. Фати
️️️️
Э. Фергюсон
46'
Желтая карточка
Б. Гилмор
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Керкез
Пас отдал
Б. Гилмор
45'
+2
40'
Желтая карточка
И. Забарный
Желтая карточка
Й. Велтман
37'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соланке
Пас отдал
Р. Кристи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Эван Фергюсон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Борнмут
33
Нето
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Райан Кристи
АП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
22
Каору Митома
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
20
Карлос Балеба
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Борнмут
13
Ионуц Раду
ВР
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
7
Дэвид Брукс
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
4-2-2-2
1
Вербрюгген
2
Эступиньян
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
81
Дауд
6
Гилмор
7
Адингра
10
Буонанотте
11
Фергюсон
18
Уэлбек
4-2-3-1
33
Нето
3
Ааронс
6
Забарный
6
Келли
6
Керкез
10
Кук
8
Биллинг
16
Тавернье
10
Кристи
19
Клюйверт
19
Соланке
7
Адингра
48
Лэмпти
48
Лэмпти
7
Адингра
81
Дауд
20
Балеба
20
Балеба
81
Дауд
10
Буонанотте
22
Митома
22
Митома
10
Буонанотте
11
Фергюсон
31
Фати
31
Фати
11
Фергюсон
18
Уэлбек
9
Педро
9
Педро
18
Уэлбек
6
Келли
5
Сенеси
5
Сенеси
6
Келли
10
Кристи
25
Траоре
25
Траоре
10
Кристи
16
Тавернье
11
Уаттара
11
Уаттара
16
Тавернье
8
Биллинг
7
Брукс
7
Брукс
8
Биллинг
19
Клюйверт
42
Семеньо
42
Семеньо
19
Клюйверт
Остались в запасе
Брайтон
Борнмут
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
44
Игор
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
17
Луис Синистерра
ЛВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Брайтон - Борнмут
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
1 : 2
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
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